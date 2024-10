Gialeto in trasferta forzata 

È iniziata in salita la stagione calcistica della Gialeto di Serramanna con l’ombra di trasferte forzate fino a data da destinarsi. Il campo comunale Fausto Coppi, infatti, non è disponibile a causa dei ritardi nei lavori al terreno di gioco. La vicenda, oltre a far storcere il naso ad atleti e tifosi, ha acceso il confronto tra l’assessora allo Sport Michela Medda e i consiglieri di minoranza Gigi Piano, Barbara Steri, Erika Littera e Davide Batzella che diverse settimane fa hanno presentato un’interrogazione sul progetto.

Il confronto

«Il Fausto Coppi è interessato da due cantieri: uno iniziato a febbraio che riguarda la ristrutturazione degli spogliatoi, e uno iniziato a fine aprile relativo ai lavori di rifacimento del tappeto di gioco che sarà ultimato entro la prima settimana di ottobre», aveva promesso l’assessora in Aula durante la seduta del 3 ottobre. Ma ora che i tempi si allungano, l’esponente dell’esecutivo precisa: «L’impianto dovrebbe essere fruibile per la fine del mese». Medda ha evidenziato che «le società sportive interessate all’uso del campo sono state e sono aggiornate puntualmente sullo stato dei lavori. Dopo il collaudo del sottofondo, il manto erboso sintetico è stato posato. Siamo in ritardo rispetto alle previsioni ma quando si parla di lavori pubblici i termini non sono mai precisi e c’è sempre l’imprevisto che fa slittare il termine dell’opera». Il timore è che per disputare le partite in casa sia necessario attendere l’omologazione, operazione che potrebbe richiedere diversi mesi. «Con la deroga delle Lega nazionale dilettanti nel campo si potranno svolgere le gare ufficiali», assicura Medda. «Siamo totalmente insoddisfatti della risposta alla nostra interrogazione», ha replicato a caldo il capogruppo di minoranza Gigi Piano, che ha ribadito «la contrarietà alla realizzazione del terreno di gioco del Fausto Coppi in erba sintetica. Noi avremmo mantenuto l’erba naturale, per quello che è il salotto buono in senso sportivo, e optato per il manto sintetico nel campo di Bia Nuraminis».

La società

Dal canto suo la Gialeto, che gioca nel campionato di Prima categoria, ha trovato una soluzione per ridurre al massimo i disagi:«Abbiamo chiesto alla federazione di concentrare le trasferte all’inizio del campionato, per poi recuperare le gare in casa quando l’impianto sarà pronto», racconta il presidente Marcello Frongia.

RIPRODUZIONE RISERVATA