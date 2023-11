Gialeto, colpo salvezza Villamassargia superato  

Gialeto 3

Villamassargia 2

Gialeto 1909 (4-4-1-1) : Boassa, Mascia, De Santis, Piras, F. Ruggiero, Argiolas, Asuni (41’ st Fois), Farci, El Youni, Medda (19’ st Peis), Zaidi (33’ st Ena). In panchina M. Podda, Pinna, Lai, Pia, Pichiri, Tavano. Allenatore D. M. Ruggiero.

Villamassargia (4-3-3) : Marongiu, Bratzu, Melis, Farci, Marteddu (40’ pt Nieddu), Ciccu, Sirigu, Mulas (35’ st Arcidiacono), Argiolas (28’ st Angioni), Orgiana, Valentino. In panchina Zucca, F. Podda, Giua Marassi, Loi, Chessa, Ariu. Allenatore Anedda.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 2’ Melis, 10’ Orgiana, 18’ pt Nicola Farci, 42’ F. Ruggiero; st 31’ st Zaidi.

Note : ammoniti D. M. Ruggiero, Fe. Ruggiero, Piras, Mulas, Bratzu, Ciccu, Marongiu, Anedda.

SILIQUA. Prosegue il campionato itinerante della Gialeto, stavolta al “Manuel Grassetti” di Siliqua, come prosegue la striscia positiva dei ragazzi di Serramanna che portano a casa altri 3 punti pesanti per la salvezza. Nel primo tempo partono bene gli ospiti che si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Melis al 2’ e Orgiana al 10’. La Gialeto non si arrende e al 18’ e al 42’ riesce a segnare due gol con Nicola Farci e Fe. Ruggiero su azione d’angolo pareggiando. Nella ripresa i “padroni di casa” la ribaltano con Zaidi al 31’ per il 3 a 2 definitivo.

