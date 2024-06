Giada gettata dal ponte quando era ancora viva  

Padova. Giada Zanola era con ogni probabilità ancora viva quando il suo ex compagno Andrea Favero l'ha gettata dal cavalcavia dell'autostrada A4, a Vigonza (Padova). Il risultato, secondo quanto si è appreso, è emerso dall'autopsia svolta dal professor Claudio Terranova, su richiesta del sostituto procuratore di Padova Giorgio Falcone. Dall'esame autoptico, svolto nella giornata di venerdì, non sarebbero stati evidenziati segni di strangolamento, o ferite di arma da taglio sul corpo della donna. È comunque possibile che Favero l'abbia tramortita per riuscire a sollevarne il corpo oltre la ringhiera del manufatto, che in quel punto misura circa due metri.

Ad aggravare la situazione dell’uomo anche il fatto che Giada Zanola aveva confidato alle amiche molte paure, dopo la crisi del rapporto con Andrea Favero: oltre alle botte e alle liti, aveva paventato il rischio che l’ex compagno mettesse in rete i suoi video intimi, per ricattarla.

