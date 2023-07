Giada Demurtas regina di danze 

Lo scorso aprile era diventata campionessa regionale di danza sportiva. Ora Giada Demurtas, studentessa appena tredicenne, a Napoli è diventata la campionessa italiana Under 14 di danze latino americane. Ha conquistato il podio nella combinata L4, con balli quale il Cha cha cha, samba, rumba e jive. Ha anche conquistato un secondo posto nel Paso doble. Allenata dal maestro Sandro Murru, della Macomer Dance, oltre che da Fabio Obino e Elena Melis della scuola di danza Ads Amelie di Terralba. Un traguardo importante, che ha fatto scatenare i social, con migliaia di like. Lo scorso maggio Giada Demurtas ha partecipato alla storica competizione Blackpool Dance Festival, che si è tenuta proprio a Blackpool, in Inghilterra, disputando le semifinali e aggiudicandosi una finale, quindi tra le prime sette del mondo. Ora parteciperà ai campionati italiani. (f. o.)

