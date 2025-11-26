VaiOnline
Macomer.
27 novembre 2025 alle 00:16

Giada Demurtas, danzatrice sul tetto del mondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È festa per Giada Demurtas, 15 anni, gia campionessa italiana, che porta in alto la danza sportiva sarda ai Campionati mondiali Ido World Latin Style Championships, tenutisi in Polonia. Ha conquistato due importanti riconoscimenti, con una medaglia di bronzo individuale e un prestigioso oro in coppia.

Un traguardo straordinario per l’atleta, che nella categoria Under 16 ha ottenuto il terzo posto assoluto nella classifica combinata delle cinque discipline latine, quali Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble e Jive. La giovane atleta di Macomer ha disputato una gara di altissimo livello, con partecipanti provenienti da tutto il mondo, dove ha saputo distinguersi grazie a tecnica, espressività e grande determinazione. Bronzo meritatissimo, ma il vero trionfo è arrivato nella gara a coppie. Lei e Giulia Sacco, di Sassari, con la quale condivide allenamenti e passione, hanno conquistato il titolo di campionesse mondiali nel Duo Sincro Latin, imponendosi nelle tre discipline Samba, Rumba e Cha Cha Cha. Un successo che parla di sintonia perfetta e lavoro di squadra. A firmare la preparazione delle due ballerine è la scuola International Dancing Stars, guidata dai maestri Giuseppe Brocchi e Valeria Poddighe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 