Giada Demurtas, danzatrice sul tetto del mondo 

È festa per Giada Demurtas, 15 anni, gia campionessa italiana, che porta in alto la danza sportiva sarda ai Campionati mondiali Ido World Latin Style Championships, tenutisi in Polonia. Ha conquistato due importanti riconoscimenti, con una medaglia di bronzo individuale e un prestigioso oro in coppia.

Un traguardo straordinario per l’atleta, che nella categoria Under 16 ha ottenuto il terzo posto assoluto nella classifica combinata delle cinque discipline latine, quali Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble e Jive. La giovane atleta di Macomer ha disputato una gara di altissimo livello, con partecipanti provenienti da tutto il mondo, dove ha saputo distinguersi grazie a tecnica, espressività e grande determinazione. Bronzo meritatissimo, ma il vero trionfo è arrivato nella gara a coppie. Lei e Giulia Sacco, di Sassari, con la quale condivide allenamenti e passione, hanno conquistato il titolo di campionesse mondiali nel Duo Sincro Latin, imponendosi nelle tre discipline Samba, Rumba e Cha Cha Cha. Un successo che parla di sintonia perfetta e lavoro di squadra. A firmare la preparazione delle due ballerine è la scuola International Dancing Stars, guidata dai maestri Giuseppe Brocchi e Valeria Poddighe.

