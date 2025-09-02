Giacomo Tortu, il Times e le mancate scuse 

«Giacomo Tortu mi disse che aveva avuto notizie da una giornalista» su «sospetti di doping su Marcell Jacobs». Così un testimone, che avrebbe accompagnato il fratello di Filippo Tortu a un incontro con Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto morto a marzo, ha raccontato al pm di Milano Francesco De Tommasi, titolare delle indagini sul caso delle presunte cyber-spie di Equalize, quando fu conferito il “mandato” per quel presunto dossier ai danni del velocista due volte oro olimpico. Quelle dichiarazioni, del 30 ottobre 2024, sono state anche lette dal pm allo stesso Jacobs, in una seconda tranche della sua testimonianza, il 10 luglio scorso. Il testimone, un avvocato padovano amico di Giacomo Tortu, in sostanza, dichiarò che «nel luglio 2021, prima delle Olimpiadi vinte da Jacobs», Giacomo Tortu «avrebbe ricevuto notizia da una giornalista» su un «supposto uso di doping», vicende in cui Jacobs, invece, mai è stato coinvolto.

Il Times

Jacobs ha spiegato al pm che «dopo la mia vittoria olimpica, il Times ha redatto un articolo riguardo il mio supposto uso di doping, dopo di ciò ho ricevuto chiamate da giornalisti italiani che mi chiedevano commenti su tale illazione». Ma non ricorda, invece, si legge sempre nel verbale, di averne parlato prima delle sue vittorie con altri giornalisti, men che meno con la giornalista di cui ha parlato il testimone.

Niente scuse

«Mi ha chiamato per sapere come stessi e come andassero gli allenamenti. Voleva capire se ci fosse astio nei suoi confronti. Ma non si è scusato. L'ho tranquillizzato facendogli capire che non avessi nulla nei suoi confronti», così Jacobs ha risposto al pm di Milano che gli ha chiesto se, dopo l'emergere del caso del presunto spionaggio, gli fosse «capitato di parlare con Filippo Tortu», compagno nella 4x100. In questo capitolo è indagato Giacomo Tortu, fratello del velocista, e la testimonianza di Jacobs dell'11 giugno è agli atti dell'inchiesta Equalize.

