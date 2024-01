“Giacomo Giacomo”  Lo sguardo sul mondo di Giuseppe Pulina 

Il progetto narrativo di Giuseppe Pulina, insegnante di filosofia del Liceo Dettori di Tempio Pausania, giornalista e saggista, è “Giacomo Giacomo”, pubblicato da Maxottantotto edizioni. «Un romanzo indie», lo definisce l’autore, che compie una carrellata di momenti di vita adolescenziali, talvolta visionari, con un impeto sensibile e proiettato alla ricerca di riflessioni profonde.

La storia

Il protagonista è di certo Giacomo che dopo aver ragionato sul poco piacere a chiamarsi come uno dei dodici apostoli, concentra la sua conversazione su attimi di quotidianità che nasconde tanta introspezione. Il racconto si snoda nei ventidue brevi capitoli racchiusi in circa cento pagine che osservano la vita con lo sguardo fantasioso di cui solo gli adolescenti che evitano le etichette sono dotati. Ecco che Giacomo indaga, sogna di sognare, fa ammenda e si districa tra vicende che affrontano temi disparati: suicidio, amore, l'inesistenza di Dio, la sorte di un albero, l’approccio alla filosofia con un sapore di miele come farebbe l’orsetto Pooh. In questa avventura documentata si confronta con i suoi unici amici: Francis, anima femminile del terzetto completato da Leo che sopravvive alle fatiche esistenziali con le citazioni. Il protagonista non cambia canale ma resta connesso e sorprende nel suo girovagare tra le insidie della vita che potrebbero fargli cedere le gambe in un ben noto movimento “Giacomo Giacomo”.

Lo stile

La lettura piacevole tratteggia una penna che assottiglia ogni dettaglio per un concerto di note che saltano dall'allegro al triste in uno schiocco. Giuseppe Pulina al suo primo romanzo proietta il lettore, senza età, all'interno di una dimensione tragicomica da cui prendere ispirazione come sollievo alle domande dalle risposte che non si osa pronunciare. Così si fugge dal sottomondo e si solletica l’azzardo del vivere, oltre il conosciuto: come scegliere l’Islanda quale isola su cui fantasticare. All’insostenibilità si preferisce la bellezza dell'impermanenza: un albero è l’esempio del passaggio fugace sulla terra, scrive Giacomo, di cui sovente non ci si accorge. E che si fa? Forse, addomesticare un sogno contando sulla musica di Bowie servirà a sentirsi meno ordinari e adatto a una veste fuori misura.

RIPRODUZIONE RISERVATA