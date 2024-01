Giacinto Mattera è il nuovo vicario 

Una lunga carriera, con incarichi in tutta la Sardegna e ora approda a Oristano. Da domani il primo dirigente della Polizia di Stato Giacinto Mattera lascerà la Questura di Cagliari per trasferirsi in città dove ricoprirà il ruolo vicario del questore. Mattera, dopo aver frequentato il corso di formazione a Roma, nel 1992 è stato assegnato alla Questura di Milano dove ha ricoperto l'incarico di funzionario addetto in diversi uffici e commissariati. Nel 1995 l’arrivo a Cagliari al XIII reparto mobile "Sardegna". Nel settembre del 2000 è passato alla Questura di Cagliari, con l'incarico di funzionario addetto dell'ufficio di Gabinetto. Nel 2001 l’esperienza in Albania, nell'ambito di una missione italiana interforze. Poi il rientro a Cagliari, successivamente è stato dirigente del Commissariato di Quartu. Nel 2014 a Sassari come dirigente della Stradale, tre anni dopo la promozione e la guida della Stradale di Nuoro. Poi un’esperienza a Genova infine il rientro nell’Isola: ora inizia l’esperienza oristanese.

