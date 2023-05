Giacalone, quando la cecità è uno stimolo 

Ed è in questi anni che il suo coraggio e la sua determinazione sono diventati d’esempio per i tanti ragazzi che, a cause della stessa disabilità, hanno iniziato il percorso di crescita e di studio in quella struttura che ancora sentono come la loro casa. Quei ragazzi - oggi uomini - a dieci anni dalla morte del professore hanno chiesto di intitolargli un’aula: «Attilio Giacolone è stata ed è una persona di riferimento e di esempio umano e professionale per noi stessi e per le generazioni future», si legge nella lettera indirizzata al commissario straordinario della struttura, Maurizio Porcelli. Richiesta subito accolta: cerimonia e inaugurazione sono già in programma, l’appuntamento è, infatti, per sabato prossimo alle 10.30 nell’edificio di viale Fra Ignazio.

Ha realizzato i suoi sogni, come quello di andare in giro per l’Europa, in tandem, insieme a Claudia, l’amore della sua vita. Ma ha anche raggiunto tutti gli obiettivi che, fino alla sua morte, avvenuta nel 2013, si era prefissato, come diventare prima insegnante e poi preside dell’Istituto dei ciechi, dove da bambino ha iniziato la sua formazione.

Ha vissuto la sua cecità non come un limite, ma come una risorsa: Attilio Giacalone, nato a Cagliari nel 1929, a soli due anni, a causa di un intervento chirurgico sbagliato, diventa cieco. Un handicap che per lui è diventato una sfida verso la conquista dell’autonomia, dell’indipendenza e della normalità, del «Io posso fare tutto». E così ha fatto.

Fonte di ispirazione

Indipendente

«Mio papà», racconta il figlio Ennio, «ha studiato durante l’infanzia e l’adolescenza all’Istituto di Cagliari. Ha poi frequentato il ginnasio, sempre in città, ma grazie a una borsa di studio per merito, è andato a fare il liceo a Bologna, dove si è prima diplomato e poi laureato in Storia e Filosofia con il massimo dei voti».

L’Italia non è ancora uscita dalla guerra e Attilio Giacolone, a soli 15 anni, lascia la sua Cagliari per trasferirsi in una città sconosciuta, martoriata dal conflitto, oltre Tirreno e lontano dai suoi affetti.«La prima volta lo ha accompagnato mio nonno, ha vissuto nell’Istituto per ciechi a Bologna, ma ben presto ha imparato a gestirsi. Al liceo è sempre andato da solo. Ogni sei mesi riusciva a tornare in Sardegna. La prima volta che sono stato a Bologna avevo 12 anni, ricordo, quando siamo usciti dalla stazione, la precisione con cui mi ha dato le indicazioni per muoverci: sembrava un navigatore, sono rimasto stupefatto».

L’amore della sua vita

In quella città che lo ha visto diventare uomo, Attilio, ha incontrato Claudia, la donna che è diventata sua moglie e la madre dei suoi figli.«Galeotta è stata la musica: mio padre suonava il pianoforte al conservatorio e mamma il violino. Dopo la laurea di mio padre, sono andati in tandem fino a Londra, al loro arrivo, dopo una tempesta, sono anche stati intervistati dalla Bbc: un’impresa non da poco negli anni cinquanta».

Ma prima di rientrare a Cagliari, dove poi ha dedicato la sua vita alla scuola e all’insegnamento, Attilio e Claudia si sono avventurati, sempre in tandem, in diversi viaggi per l’Europa.

Insegnante e preside

«Dopo aver insegnato è diventato preside di diverse scuole pubbliche cagliaritane. Ma è soprattutto all’istituto per ciechi che ha stretto un forte legame con i suoi alunni, diventati oggi uomini, padri. La volontà di ricordare la figura di mio padre, come educatore è loro. Si è fatto voler bene, ma questo non era difficile, ma è stato d’esempio e di stimolo per tanti giovani non vedenti che guardando a lui hanno tirato fuori la stessa determinazione e costruito il loro futuro nella normalità».

