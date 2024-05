Già trasferite 30 salme su 90, cancelli chiusi oggi e domani 

Procede a ritmo spedito nel cimitero comunale di via Marconi, il trasferimento delle salme dai loculi di allumino che si trovano nello spiazzo che divide la parte nuova da quella vecchia.

In due giorni, il personale incaricato ha già provveduto alla traslazione di oltre trenta defunti che sono stati tutti sistemati in loculi situati nell’ampliamento realizzato di recente dalla parte di via San Francesco.

In tutto le salme da traslare sono novanta ma non tutte andranno nello stesso spazio. Ci sono infatti parenti che hanno chiesto il trasferimento in loculi vicino ad altri parenti defunti, e poi ci sono quelli, sepolti con il sostegno economico del Comune, che saranno trasferiti nello spazio dedicato insieme agli altri.

Le operazioni sono portate avanti con estrema cautela dal personale incaricato e non è consentita la presenza nemmeno dei parenti dei defunti per via del forte odore e della delicatezza dell’intervento.

Molti loculi erano infatti esplosi per via del gran caldo. L’alluminio non è un materiale idoneo per le sepolture proprio perché si surriscalda. All’epoca si era scelta questa soluzione per tamponare in un modo o nell’altro l’emergenza spazi.Per consentire i lavori il cimitero resterà chiuso ancora oggi e domani compreso. Riaprirà sabato e domenica per poi richiudere la prossima settimana nei giorni da martedì 21 a venerdì 24. Qualora il trasferimento di dovesse completare in tempi più brevi si riaprirà prima.

RIPRODUZIONE RISERVATA