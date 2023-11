Già sul podio Flavio Manzoni,  Angeli ed Espa 

È un premio che parla la lingua dei sardi dispersi in giro per il mondo, quelli che la loro terra, le loro origini, tradizioni e la loro letteratura l’hanno portata con sé. Il Premio Ozieri di letteratura sarda, coordinato da Marco Fenudi, è giunto alla sua 64esima edizione e culminerà con la cerimonia di premiazione nel Teatro Civico sabato dalle 16.30. Nove i poeti sui tre podi delle rispettive sezioni bandite, ai quali si aggiungono un premio alla carriera che verrà consegnato ad Antonio Canu con “L’Esposa” in algherese e uno speciale per gli emigrati a Lorenzo Brandinu per la composizione “S’Ispiju”.

A trionfare nella Sezione poesia è Giangavino Vasco, seguito da Gonario Carta Brocca e Pier Giuseppe Branca. Nella Sezione prosa Tonino Ledda vince Natascia Muscas, seguita da Franca Pirisi e Franco Sotgiu. Molto partecipata è stata anche la sezione “Tra poesia e càntigu” intitolata ad Antoni Cubeddu, l’inventore della gara ufficiale tra improvvisatori: in terza posizione Andrea Columbano, in seconda Angelo Maria Ardu e oro per Dante Erriu. Tra gli ospiti illustri Flavio Manzoni a cui verrà consegnato il Premio Ozieri, Paolo Angeli che riceverà il Premio all’Arte ed Enzo Espa a cui va il Premio alla Memoria.

