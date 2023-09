Già secche le piante del lungomare 

A pochi mesi dalla chiusura dei cantieri del primo lotto del Poetto, le piantine sistemate lungo la passeggiata ciclo pedonale sono già rinsecchite.

Sarebbero dovute essere il fiore all’occhiello di questo primo spazio oggetto di riqualificazione e invece lo scenario sembra quello di un deserto. Qualcuno aveva pensato che la causa potesse essere il grande caldo e che l’acqua dell’irrigazione nulla avesse potuto contro le temperature torride. Invece, a quanto pare, il motivo è un altro.

«Colpa di un fungo»

La spiegazione arriva dagli uffici comunali. «Le piante della passeggiata de Poetto sono state intaccate da un batterio/fungo. Il cantiere è ancora in capo all’impresa cui sono affidati i lavori dall’assessorato ai Lavori pubblici», spiegano. «L’impresa che ha eseguito i lavori e impiantato gli alberi e quella che sta facendo la manutenzione del verde per le aree circostanti stanno concordando un trattamento fitosanitario, anche per evitare ulteriori contaminazioni».

I ficus oscuranti

Non se la passano bene nemmeno i grandi ficus in via Lombardia al confine con via Brigata Sassari, dove la manutenzione manca da decenni. Così le fronde sono cresciute a dismisura tanto da costringere i residenti a tenere la luce accesa anche durante il giorno. E le radici hanno divelto i marciapiedi di via Brigata Sassari. «Non diciamo che gli alberi vanno tagliati radicalmente», dice un residente della zona Piarpaolo Cardia, «ma dopo tutto questo tempo è necessario sfoltire le chiome anche perché la pianta diventa pericolosa, i rami possono crollare e si può pure ammalare. È stata anche inviata una lettera di sollecito al Comune ma da anni non viene nessuno».

A stare peggio sono i residenti con gli appartamenti che si affacciano sulle grandi piante. «Siamo costretti a tenere le luci accese tutto il giorno», spiega Rita Murgia, 74 anni, un’inquilina del primo piano. «Inoltre richiamano tantissimi insetti. Per non parlare delle bacche che cadono tre volte all’anno e non si può nemmeno passare perché si scivola. Io vivo qui da 63 anni e forse l’ultima potatura l’ho vista 30 anni fa».

«Più manutenzione»

Dino Imeroni, anche lui residente in zona, aggiunge: «Ci vorrebbe più manutenzione è non solo per le piante. La città è estremamente degradata. Anche il marciapiede è impraticabile». E difatti dalla parte di via Brigata Sassari la pavimentazione è completamente distrutta dalle radici.

«Io ho un bambino di otto mesi ed esco spesso a piedi con il passeggino», racconta Claudio Sanna, 32 anni, «ma è come facessi un percorso a ostacoli tra alberi che con le chiome invadono le strade e marciapiedi impraticabili».

Dal Comune assicurano, che «anche le piante di via Lombardia sono state inserite nel nuovo appalto e saranno potate».

