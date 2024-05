Già riparato il tombino pericolante 

L’appello dei residenti è stato ascoltato. Nei giorni scorsi è stato riparato il tombino in via Marconi a pochi passi dall’incrocio con via Volta.

Non era infatti ben fissato e questo provocava un rumore insopportabile al passaggio delle auto, soprattutto la notte, tanto che nelle palazzine vicine non si dormiva più.Ed erano stati proprio gli abitanti della zona a chiedere un intervento denunciando come da mesi fossero costretti a passare notti insonni per via del frastuono. «Basterebbe mettere un po’ di gomma per fermare il pozzetto» avevano detto e alla fine l’intervento è stato portato avanti.

Lo stesso problema si era presentato anche per un altro pozzetto, sempre in via Marconi, all’altezza della rotatoria all’incrocio con viale Colombo.In questo caso era stato effettuato un intervento da parte di Abbanoa che aveva anche dovuto sostituire il solaio perché sprofondato. Anche in quel caso tombino traballava al passaggio delle auto facendo un rumore fastidioso.

