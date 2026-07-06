Già rinnovati circa 1.300 abbonamenti 

La squadra è ancora da completare ma la passione e la fiducia dei tifosi sono incondizionate. Circa 1.300 tessere rinnovate già il primo giorno. Comincia bene, dunque, la campagna abbonamenti per la nuova stagione dei rossoblù. Lo scorso anno, il primo giorno si era chiuso a quota 850 (ma la vendita era partita alle 16, stavolta alle 10).

La campagna prevede quattro fasi: sino al 19 luglio la prima fase, esclusivamente rivolta agli abbonati della passata stagione che avranno la possibilità - inizialmente solo online, poi anche nei punti vendita TicketOne - di rinnovare a un prezzo dedicato il proprio abbonamento, mantenendo lo stesso posto. Durante la seconda fase (dalle 16 di lunedì 20 luglio a martedì 21) gli abbonati potranno rinnovare - sempre ad una tariffa dedicata - con la possibilità di cambiare il proprio posto tra quelli disponibili nei vari settori. La terza fase (dalle 10 del 22 luglio al 23 luglio) è per i possessori della membership “Islanders”, che potranno sottoscrivere in anteprima un nuovo abbonamento. Alle 10 del 24 luglio inizierà la quarta e ultima fase aperta a tutti i tifosi: la campagna abbonamenti si concluderà pertanto venerdì 31 luglio.

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