Già morte le piante nella passeggiata 

Altro che bosco verticale, la nuova via Roma è un camposanto di alberi. Sono decine le piante morte o moribonde nel lungomare pensato da Stefano Boeri e riaperto dopo mille polemiche e contestazioni, che non accennano a placarsi, e un cantiere durato più del dovuto. Quello che doveva essere un polmone verde della città, ora ospita tronchi rinsecchiti, foglie e rami neri. Alberi di Giuda, lecci e palme uccisi da valutazioni sbagliate e mancati rimedi contro il “punteruolo rosso”. Sul banco degli imputati la società che ha realizzato lo spazio verde e il Comune.

La condanna

Professor Gianluigi Bacchetta, oltre ad aver diretto per anni l’Orto botanico di Cagliari, è un esperto e autorevole botanico. Il giudizio sul verde di via Roma non lascia spazio a interpretazioni: bocciato. «Quando si piantano alberi poco adeguati, nei periodi sbagliati, pompati chimicamente per avere un bell'aspetto e in più capitozzati (in parte), questo è il risultato», spiega Bacchetta. «A ciò si aggiunge la beffa data dalla mancata cura delle palme attaccate dal punteruolo rosso e il trapianto degli alberi di giuda cavati maldestramente prima dei lavori e capitozzati».

Insomma, un disastro. Fare una stima degli alberi morti non è possibile, perché la strage non si è fermata e ogni giorno qualche pianta finisce i suoi giorni. A oggi, a neanche due mesi dall’inaugurazione della passeggiata di via Roma, i numeri sono da brividi: decine di alberi di Giuda e lecci e almeno tre palme. «Fino a quando si penserà in maniera antropocentrica che gli alberi costituiscono una forma di “arredo verde” e non forme di vita, non potremo ottenere dei risultati migliori».

Gli errori

Professor Bacchetta sostiene di aver più volte chiesto di essere ascoltato, non ricevendo, però, mai un riscontro. Quali sono i motivi della strage degli alberi? «Questo succede quando si punta su specie poco adatte al contesto climatico attuale. Piantarli in estate è stato un grave errore, questa operazione va effettuata in autunno, di modo che possano adeguarsi». Il caldo, quindi, è stato mortale? «Sì, le piante sono state sottoposte a situazioni estreme. E non è solo un problema di irrigamento. II vero stress è causato dalle alte temperature e un’altissima radiazione solare». Non è tutto, gli alberelli hanno subito anche un altro shock. «Prima le piante, cavate prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione, erano in un vivaio, “coccolate”, poi improvvisamente si sono trovate a combattere isole di calore e aridità». I 200 nuovi alberi appena piantumati sono in pericolo? «Gli alberi di Giuda stanno morendo uno dopo l’altro, i lecci sono stati capitozzati e sono più sensibili agli attacchi patogeni». Poi ci sono le palme. «Purtroppo non sono state curate prima dei lavori, e ora le tre morte diventano uno strumento di diffusione del punteruolo rosso». Come si risolve il problema? «Andrebbe chiesto – conclude polemico professor Bacchetta – ai progettisti. Qualcuno dimentica che le piante sono forme di vita e non arredi urbani, come panchine e tavoli da ping pong, o “verde pronto effetto”».

Il Comune

I fatti, purtroppo, danno ragione al docente universitario di Botanica sistematica. Perché si è arrivati a questo punto? Perché il progetto verde non è stato studiato adeguatamente? Quali sono i rimedi? Luisa Giua Marassi, assessora comunale per la Manutenzione e gestione di parchi e giardini pubblici, mette le mani avanti. «La cura e la manutenzione della via Roma sono ancora in carico alla ditta appaltatrice che sta monitorando le piante e che deve provvedere anche a eventuale sostituzione, se dovesse servire». E le palme morte? «Le 19 palme phoenix canariensis dimoranti nella via Roma sono regolarmente sottoposte a trattamento fitosanitario per la difesa contro le malattie causate da insetti volanti e striscianti. Purtroppo le palme dei privati non curate fungono da serbatoio per l’insetto e complicano la lotta di quelle pubbliche».

Il futuro dell’aspirante polmone verde si annuncia grigio.

