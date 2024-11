Già montate le luminarie per il Natale 

Selargius si veste a festa per Natale. Quest’anno le luminarie arrivano in anticipo, nel centro così come nei rioni di Su Planu e Is Corrias. Da alcuni giorni la ditta incaricata dal Comune sta installando le luci natalizie nelle strade in attesa dell’accensione una volta completato il montaggio.

Una novità annunciata in Consiglio comunale in occasione del via libera a una variazione di bilancio che prevedeva anche 30mila euro proprio per le luminarie. Oltre alle altre risorse stanziate per le iniziative di Natale, con due programmi diversi - uno per le Attività produttive e l’altro per la Cultura - a cui lavorano i settori del Municipio. Il programma è work in progress, ma quasi certamente ci saranno diversi spettacoli musicali in via San Martino, sulla scia delle iniziative organizzate negli ultimi mesi. Ma si punterà anche sulle iniziative culturali, e sull’intrattenimento dei più piccoli con il villaggio di Babbo Natale che potrebbe tornare in piazza Sì ‘e Boi.

