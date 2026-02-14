Già installati  250 sensori nei parcheggi 

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per la sistemazione di 250 sensori nei parcheggi a pagamento distribuiti in piazza del Comune e nelle vie Venezia, Turati e Bizet. Nonostante il tempo inclemente gli operai sono riusciti a portare a termine l’intervento.Si tratta del primo step per poi passare all’installazione dei pannelli luminosi che avviseranno gli automobilisti sul numero dei posti liberi nelle varie zone.

Adesso bisognerà invece attendere la fine delle piogge per dare il via al rifacimento della segnaletica blu dei parcheggi a pagamento in città e nel litorale dove le strisce sono spesso invisibili e cancellate con gravi disagi per gli automobilisti. Saranno tracciate a nuovo anche le linee gialle che delimitano i parcheggi per i disabili nelle zone a pagamento come ad esempio sotto al centro dialisi in piazza Marcora. Tracciati a nuovo infine gli stalli per i disabili e quelli carico e scarico.

