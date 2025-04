Già imbrattati i nuovi giochi della piazza 

Non avevano compiuto neanche un mese i giochi e le panchine di piazza Baden Powell, a Sestu, e qualcuno ha già deciso di decorarli con arte alquanto discutibile. I “tag”, ovvero le firme degli autori di graffiti sono comparsi in questi giorni.

«Purtroppo non c'è limite all'imbecillità di coloro che fanno queste azioni», dichiara senza filtri il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. «Troppo spesso si parla di ragazzi annoiati, sarebbe più opportuno parlare di ragazzi che probabilmente non hanno ricevuto la giusta educazione. Stiano però attenti che chi rompe paga». Le forze dell’ordine continuano i controlli per trovare gli autori di questi reati contro il patrimonio comune. Ma ci sono tanti graffiti sotto il Comune, altre scritte sotto le palazzine, o sotto i ponti, murales più o meno belli ovunque, alcuni risalgono a decine di anni fa. In piazza Baden Powell giochi e panchine verranno ripuliti non appena trovate le risorse necessarie.

