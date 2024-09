Già due sconfitte: il Guspini zoppica 

Guspini. Due sconfitte in appena 24 ore: quella decretata dal Giudice sportivo, che ha ribaltato il 2-0 maturato nella prima giornata sul difficile campo dell’Idolo (doppietta di Figos) per aver schierato un giocatore squalificato; e quella rimediata mercoledì scorso nel turno infrasettimanale fuori casa contro l’Uta 2020, matricola del campionato (3-0). Tra le due gare è arrivato il pari stretto e forse evitabile ottenuto al Comunale contro il Sant’Elena. Un solo punto in classifica ma niente incertezze né punti di domanda.

«Semmai solo tanta rabbia per una classifica che penalizza oltre i propri demeriti questi ragazzi», puntualizza il tecnico biancorosso Christian Dessì, approdato quest’anno sulla panchina biancorossa dopo una vita al Castiadas. Così dopo appena tre giornate si devono fare i conti con un Guspini dalla classifica quantomeno anomala, legata a una leggerezza della società pagata a caro prezzo (aver inavvertitamente fatto giocare Michele Medda nonostante la squalifica rimediata nei playout dello scorso campionato) e al risultato di una gara, quella di Uta, affrontata forse senza troppa convinzione. Il tecnico, alla guida di una rosa di tutto rispetto, interpreta il momento no della squadra con molta lucidità, idee chiare e la passione che l’ha sempre contraddistinto: «La sconfitta di Uta è figlia di alcuni nostri errori, sia in approccio sia nella gestione non ottimale della gara, accentuati tuttavia anche da diversi episodi a noi non favorevoli. La classifica è sicuramente bugiarda e fortemente condizionata da quell’evitabilissimo ko a tavolino». Parola d’ordine? «Stare sereni, lavorare e giocare con maggior convinzione e, in vista del match di domenica con il Tortolì, oserei dire quasi con la bava alla bocca». L’infermeria rimane discretamente affollata. Marci, che potrebbe però essere recuperato, è stato raggiunto da Federico Uccheddu. Nuovamente disponibile Michele Medda.

