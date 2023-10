Già distrutte  le rastrelliere delle biciclette 

Erano state sistemate soltanto qualche settimana fa ma sono state già vandalizzate. I teppisti si sono accaniti contro le rastrelliere delle bici in via Brigata Sassari, davanti alla sala Michelangelo Pira. Forse aiutandosi con un martello hanno tolto e portato via tutti gli anelli in ghisa che servono per legare le biciclette. Uno di questi è stato ritrovato nella serranda della vicina edicola.

«Quando sono arrivato per aprire» racconta il titolare Yuri Santus, «ho trovato questo aggeggio nella serranda e mi sono anche spaventato perché ho pensato che l’avessero usato per cercare di forzarla. Un cliente mi ha poi detto che avevano rubato i ganci per le rastrelliere. Gli ho fatto vedere quello che avevo trovato io e in effetti era uno di quelli». Anche in altre zone della città i ganci di ghisa sono spariti. Non si capisce esattamente cosa se ne possano fare i ladri, ma di certo ormai i raid contro l’arredo urbano sono all’ordine del giorno .

