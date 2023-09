«Già dal 10 luglio si sapeva del ritardo  sulla fine dei lavori» 

Perché la decisione è stata presa in fretta e furia? Perché è stato dato così poco tempo ai rappresentanti dei genitori in consiglio d’istituto nel valutare le opzioni offerte dal Comune (tendopoli o Italo Stagno)? Perché ci si è accorti solo 5 giorni prima che i lavori in via Stoccolma non si sarebbero mai potuti concludere entro l’11 settembre? Domande che saranno formulate anche in Consiglio comunale nell’interrogazione presentata da 10 consiglieri dell’opposizione.

Eppure, già dal sopralluogo «svoltosi il 10/07/2023, si era dovuto prendere atto della circostanza sfavorevole e del fatto che fosse ormai ragionevolmente impossibile garantire la riapertura dell’edificio in tempo per l’avvio dell’anno scolastico», scrive il primo firmatario Matteo Massa.

Anche la dirigente Marcella Vacca si era resa conto del notevole ritardo dell’opera tanto che aveva dato incarico al responsabile della sicurezza dell’istituto di studiare gli aspetti logistici ed economici per la sistemazione di strutture prefabbricate, ipotesi poi saltata. «Solo dopo che ho ricevuto la lettera firmata dal dirigente comunale Paolo Pani ho potuto convocare il consiglio d’istituto ed emanare la circolare». (a. a.)

