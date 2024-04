Già condannato, perseguita la vicina 

Il carcere, i domiciliari e una condanna sembrano non essere bastati. Ora Angelo Moi, 74 anni di San Gavino ma residente da sempre a Stampace, è finito nuovamente nei guai sempre per atti persecutori verso una vicina di casa. Ma questa volta, secondo le accuse, ha cambiato strategia passando allo stalking giudiziario: in poco tempo ha presentato una serie di querele e denunce contro la donna ritenute, dopo le indagini coordinate dalla Procura, del tutto infondate. Per questo il pm Marco Cocco ha chiesto il giudizio immediato per il pensionato, accolto dalla giudice Manuela Anzani: l’udienza è stata fissata il 3 dicembre.

La paura

Una vicenda che sembra non aver fine per una 56enne, insegnante cagliaritana che dal 2017 ha visto la sua vita diventare un incubo. Prima le minacce, i pedinamenti, le telefonate a ogni ora del giorno, i rumori in piena notte. Dopo due anni di indagini da parte della Squadra Mobile, era arrivato un primo provvedimento, con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione in questura. Un anno dopo, avendo continuato con i suoi atteggiamenti, la giudice Nicoletta Mari ha chiesto la custodia cautelare in carcere, disposta poi dal gip ed eseguita dagli agenti. Era poi arrivata la condanna a due anni e sei mesi. «Speravo fosse finita così», ha commentato la donna, assistita in questa dolorosa e difficile vicenda dall’avvocato Gianni Casti.

Accuse infondate

Invece gli atti persecutori sono ripresi. Il pensionato, dopo aver scontato la pena, è potuto tornare nella sua abitazione, a un metro da quella della donna non essendo previste in questi casi tutele per le vittime. E sono iniziati nuovamente i problemi. Questa volta con querele e avviando contro l’insegnante una serie di iniziative in sede giudiziaria civile e penale ritenute, al termine delle indagini coordinate dal pm Cocco, «infondate». Denunce per falsa testimonianza, diffide per ottenere dei risarcimenti per delle infiltrazioni nel proprio appartamento, violazione della privacy e altre accuse. Tutto questo, come evidenziato dalla giudice nel decreto di giudizio immediato, ha provocato un perdurante e grave stato d’ansia (per fronteggiare le iniziative infondate, sostenendo delle ingenti spese legali) nella vittima, costringendola a cambiare abitudini di vita. Perché la donna, temendo anche di incontrarlo o di incrociarlo, usciva di casa raramente e sempre in compagnia di qualcuno. Ora Moi, difeso dall’avvocato Stefano Piras, potrà difendersi dalle accuse nell’udienza del 3 dicembre.

L’inchiesta

Il pensionato è stato anche sentito dalla Procura ma non ha fornito alcun elemento utile alla sua difesa. E l’accusa è di atti persecutori reiterati, proprio per la condanna subita alcuni anni fa. «Ho pianto», aveva commentato la donna dopo la sentenza. «Credo nella giustizia ma come molti cittadini ero un po' sfiduciata. Invece la giudice ha capito la reale situazione che stavo vivendo. Avevo paura che, in caso di condanna lui potesse tornare a casa sua. Dunque accanto a me. Così non potrà avvenire». Ma ora, scontata la pena, è tornato lì, a un metro dalla vittima.

