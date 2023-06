«Già bloccata la controffensiva» 

MOSCA. Sia o meno l’inizio della tanto attesa controffensiva ucraina, il fronte finalmente si muove. Mosca sostiene di avere fatto fallire, con centinaia di soldati ucraini uccisi, un tentativo di Kiev di sfondare le linee nemiche muovendo dal Donetsk a sud verso Zaporizhzhia. L’Ucraina ha prima respinto come «delirante» la notizia, poi ha ammesso di aver condotto «azioni offensive» su alcuni settori del fronte, con un qualche successo.

Il falso Putin

Quelle ucraine potrebbero essere iniziative volte a saggiare e a confondere le difese russe. Kiev, comunque, non parla ancora di offensiva generale. Anche se fonti Usa del New York Times indicano che l’aumento degli attacchi farebbe pensare che è effettivamente cominciata. E alcuni attacchi della macchina propagandistica di Kiev potrebbero rivelarsi un prologo a un’offensiva più vasta. Un attacco hacker a una radio locale ha portato alla diffusione nelle regioni russe di Rostov, Voronezh e Belgorod di un falso messaggio di Vladimir Putin che denuncia un’invasione su vasta scala del territorio russo e preannuncia la mobilitazione generale. In Crimea, invece, alcuni canali tv hanno trasmesso un video del ministero della Difesa ucraino che sottolinea l’importanza di mantenere il silenzio su tempi e programma della controffensiva. «Non ci sarà alcun annuncio dell’inizio», è il messaggio.

La versione di Wagner

Per Mosca le forze ucraine hanno già lanciato domenica mattina un vasto attacco, con due brigate e carri armati, per scendere verso il Mar d’Azov. Un tentativo, ha aggiunto Mosca, respinto dopo combattimenti durati fino a ieri mattina, in cui solo la 31esima Brigata meccanizzata ucraina avrebbe perso oltre 250 soldati e 16 tank. Ma lungo tutto il fronte, fino a Kharkiv a nord, i russi affermano di avere eliminato nelle scorse 24 ore ben 880 soldati di Kiev. Le fonti ucraine invece parlano di diverse azioni e di successi nel settore di Bakhmut. E per Yevgeny Prigozhin, il capo della Wagner, gli ucraini avrebbero riconquistato il villaggio di Berkhovka, alle porte della città, accanto alla strategica autostrada M03. E ciò dopo che la Wagner ha ceduto il controllo di Bakhmut al ministero della Difesa. Si intensificano intanto gli attacchi sul territorio russo: la provincia di Belgorod per il governatore è stata martellata nelle scorse 24 ore con oltre 600 colpi d’artiglieria.

