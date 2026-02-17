Già assegnati i posti liberi al mercatino 

È online sul sito del Comune a Sestu la nuova graduatoria completa degli “spuntisti” al mercato in piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70, cioè di coloro non sono titolari di un posto fisso nel piazzale, ma possono ottenerne uno tra i posti che i titolari lasciano liberi. Sono stati assegnati sette posti, divisi tra alimentare e non alimentare.

Il mercato continua così ad essere un luogo di attrazione per gli operatori, scelto soprattutto per i suoi ampi spazi e che conta circa trenta stalli disponibili per i commercianti, anche se non tutti vengono occupati.La nuova posizione piace per il grande parcheggio e recentemente è stata abbellita anche da un murale dedicato a Gigi Riva e al Cagliari dello scudetto. Ma non convince appieno tutti i clienti, soprattutto i più anziani che erano abituati a fare la spesa nella vecchia sede, in via Piave.L’assegnazione di un posto da spuntista si può richiedere nel sito del Comune.

