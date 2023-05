Già assegnate 11 fasce tricolori nei Comuni con una sola lista 

A Galtelli e Irgoli è stato raggiunto il quorum già nel corso del pomeriggio. Per i due rispettivi candidati a sindaco, Franco Solinas e Ignazio Porcu, si è delineato quindi ben presto il loro insediamento alla guida dei due centri della valle del Cedrino. Per Solinas, che corre come successore del sindaco uscente Giovanni Santo Porcu, i dati di affluenza alle urne avevano raggiunto alle 19 il 43 per cento. Quasi la stessa percentuale (il 44) alla stessa ora per Ignazio Porcu, che si è rimesso in gioco per centrare un nuovo mandato alla guida di Irgoli.

A Seui Fabio Moi batte l’astensionismo e per i prossimi cinque anni sarà il primo cittadino. Poco dopo le 18, nonostante il meteo incerto, i votanti hanno superato la quota minima fissata a 411 elettori, su un totale di 1.027 residenti (esclusi gli Aire). Moi ringrazia i seuesi che si sono recati a votare nonostante la pioggia, scegliendo di dare fiducia alla sua squadra con il “Progetto Seui”, ma invita i cittadini che ancora non avessero votato di recarsi alle urne oggi, così da non rinunciare al primo fondamentale diritto di ogni cittadino: «Dalla comunità abbiamo ricevuto un segnale importante, ringrazio tutti coloro che hanno creduto al nostro progetto».

È bastata la prima giornata di voto per assegnare le fasce tricolori negli undici Comuni sardi in cui è stata presentata una sola lista. Superato senza problemi il quorum indispensabile del 40 per cento. Sindaci eletti a Seui, Furtei, Collinas, Jerzu, Galtellì, Irgoli, Narbolia, Villaverde, Simala, Chiaramonti e Aglientu.

Sud Sardegna

Nuorese e Ogliastra

Anche Jerzu ha rinnovato la sua fiducia a Carlo Lai. La lista civica del sindaco uscente, 47 anni, consulente aziendale di appartenenza Pd, governerà il paese del Cannonanu per i prossimi cinque anni. «Superare il quorum alle 19 va oltre ogni nostra più rosea previsione – ha commentato Lai – ed è un grande segnale di democrazia da parte degli jerzesi, sempre attenti alla gestione della cosa pubblica. Auspico che l'affluenza alle urne continui a crescere nella giornat adi lunedì». Le operazioni di voto si sono svolte con grande serenità.

Oristanese

Anche nel Montiferru c’è già un primo cittadino eletto. A Narbolia, il sindaco Gian Giuseppe Vargiu che presentava la sua ricandidatura con la lista “Si.. amo Narbolia”, l’unica presente alle elezioni, ha raggiunto il quorum nella serata e potrà governate il paese ancora per i prossimi cinque anni. È la seconda volta che Vargiu si presenta da solo alle elezioni, pur avendo auspicato alla vigilia del voto la presenza democratica di un secondo raggruppamento. Il suo appello non è però stato raccolto, e lui ha dovuto così competere solo col quorum.

Quorum che è stato raggiunto a Villa Verde già abbondantemente dalle 18.30 di ieri, e così Sandro Marchi, con la lista “Insieme per Bàini 2023”, è stato di fatto riconfermato alla carica di sindaco. Soddisfatto il primo cittadino, che aspetta ora, ovviamente, che si concludano le operazioni di voto previste anche nella giornata di oggi sino alle 15. Entrano con lui in Consiglio Comunale Mariano Troncia, Manuele Salis, Maurizio Cocco, Adolfo Giglio, Giovanni Ledda, Mauro Saini Alessia Garau, Anna Maria Lampis, Francesca Scema, Silvia Turnu.

Ultimo centro dell’Oristanese in cui era stata presentata una sola lista è Simala. In questo caso il nuovo sindaco è Gianmarco Atzei, 32 anni, nel mandato precedente capogruppo in Consiglio comunale e a questa tornata capolista di “Insieme per Crescere”. Nel piccolo centro della Marmilla, così come in altri centri dell’Isola, l’unico avversario da battere era il quorum, già raggiunto e superato nel corso del pomeriggio. Oggi alla chiusura delle urne si conoscerà il dato ufficiale. Atzei sarà il successore del primo cittadino uscente Giorgio Scano (eletto consigliere comunale), come espressione condivisa della maggioranza uscente.

Sassarese e Gallura

Dubbi spazzati via dall’affluenza anche nei due centri “monolista” del nord Sardegna: Chiaramonti aveva fatto scattare il quorum già alla rilevazione delle 19, dando via libera al sindaco Luigi Pinna. Ad Aglientu invece per la certezza dell’elezione di Marco Demuro si è dovuto aspettare un po’ di più, fin quasi alle 22, ma il risultato finale è stato lo stesso.

