Già 100mila firme sulla mozione in attesa del Cnel 

Dopo una falsa partenza dovuta a un malfunzionamento della piattaforma online, la raccolta di firme sulla mozione per il salario minimo ha fatto un esordio col botto: «Centomila sottoscrizioni in poche ore», fa sapere Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, una delle forze politiche di opposizione che hanno lanciato l’iniziativa. «Noi proseguiamo la nostra mobilitazione, per rispondere ai 4 milioni di italiani che guadagnano meno di 9 euro l'ora», aggiunge il parlamentare. Alla raccolta firme partecipano anche il Pd, il Movimento 5Stelle e altri soggetti minori.

Nel frattempo emergono i primi dettagli sul piano del Governo per arrivare a un intervento concreto sugli stipendi e in tempo utile per la manovra. Dopo il confronto tra l'esecutivo e le opposizioni è stato dato mandato al Cnel per mettere a punto un’analisi che conduca a una proposta condivisa sui salari. E in questa analisi, a quanto si apprende, non dovrebbe rientrare solo il salario minimo contrattuale ma anche la retribuzione complessivamente percepita, con ferie e tfr.

Il metodo ricalcherà quello del governo Draghi con il partenariato per il Pnrr, insediato sempre presso il Cnel. La premier Giorgia Meloni ha indicato un orizzonte di 60 giorni dall'incontro con le opposizioni di venerdì scorso e il presidente del Cnel, Renato Brunetta, si sarebbe detto disponibile a partire immediatamente. Il primo passo è la convenzione tra il ministero del Lavoro e il Cnel che definirà la road map delle attività e l'indagine conoscitiva preliminare.

