“Ghostbusters” oggi è solo autocelebrazione 

Stiamo attraversando un’epoca in cui i reboot cinematografici corrispondono a un’assoluta priorità di mercato. Far leva sul fattore nostalgia riesumando i franchise dell’infanzia è divenuta una mossa commerciale largamente rodata, mossa dalla volontà di conciliare il fascino per il retrò coi cambiamenti di costume attinenti alle nuove generazioni. Riportare in vita il classico del 1984 “Ghostbusters” è stata - in questo senso - una scommessa a dir poco scontata, che ha inaugurato peraltro il succedersi di vari rimaneggiamenti: prima col disastroso reboot al femminile del 2016 e qualche anno dopo col più conservativo “Ghostbusters: Legacy”. Dopotutto, che l’appeal per la cultura pop anni ottanta/novanta sia derivato anche dal successo dei primi due capitoli è un dato non di poco conto: parliamo di un immaginario che grazie all’apporto del mai troppo compianto Ivan Reitman ha saputo miscelare eccezionalmente l’attrattiva per l’horror e il paranormale con l’umorismo, la gag e l’ironia. Nel seguito diretto di Legacy, con Gil Kenan per la prima volta alla regia, la trama si sposta dalle grandi pianure dell’Oklahoma agli scorci urbani di New York, proprio dove tutto è cominciato molti anni prima.

La storia

Trasferitasi nella storica caserma dei pompieri completamente rimessa a lucido, la famiglia Spengler mantiene l’ordine contro gli ectoplasmi che infestano la città, ma passa poco prima che un manufatto millenario contenente lo spirito di un potente demone finisca nelle mani di Ray Stantz, membro dell’originale team di acchiappafantasmi impegnato ancora una volta nelle ricerche sull’occulto. Dopo aver rintracciato un’incredibile energia al suo interno, la reliquia viene analizzata in un laboratorio segreto specializzato sullo studio delle forze ultraterrene; nel frattempo, la giovane Phoebe patisce le incomprensioni dei genitori e trova consolazione in Melody, l’anima di una ragazza rimasta aggrappata alla terra. Per tentare di liberarsi, lo spirito diabolico esercita dal suo contenitore un’influenza sulle presenze oscure rivenute nei paraggi: sarà una lotta contro il tempo per i nostri eroi, che nello scoprire le intricate vicende di un’antica civiltà s’imbatteranno in una corsa disperata contro lo sventurato inizio di una nuova era glaciale. Per chi ha consumato a suo tempo le videocassette originali sarà impossibile trattenere un brivido di commozione nel ritrovare le varie citazioni ai capostipiti della saga: in un assetto ancor più meta-narrativo, i rimandi si sprecano tra continui ammiccamenti a dettagli e scene divenute iconiche. Se però la stessa estetica inconfondibile risulta ancor oggi ispiratissima, in direzione opposta sembra muoversi il tono narrativo che manca inevitabilmente dell’acutezza riscontrata nei primi appuntamenti. Il merito reale dell’operazione risiede perciò nel rievocare la stessa magia del passato senza la pretesa sconveniente di confrontarsi ad armi pari con esso. Prendendosi sul serio quanto basta, il film s’impegna a commemorare un’epoca radiosa mantenendosi piacevolmente leggero ed emergendo in particolare per il lavoro compiuto dai giovani interpreti, oltre che per le sezioni in cui l’elemento comico prende il sopravvento. Non ci troviamo - insomma - di fronte a un titolo capace di ridefinire il marchio, e in fondo non è neppure questo che gli interessa.

RIPRODUZIONE RISERVATA