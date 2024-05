Ghisu condannato non lascia l’incarico 

«Non mi dimetto, ma aspetto il decreto di sospensione del decreto della Prefettura». Il sindaco, Tore Ghisu, condannato in primo grado a 4 anni e tre mesi per peculato e falso, dai giudici del tribunale di Oristano, intende rimanere al suo posto, fino a quando gli verrà consentito. «Aspetto l'applicazione della legge Severino, che comporta la sospensione dall'incarico di primo cittadino, ma non mi dimetto, perché significherebbe la decadenza, che comporterebbe dei problemi per la comunità – dice Ghisu – compreso l’arrivo del commissario. Aspetto i 18 mesi previsti dalla legge, quindi l'esito del ricorso in appello. Non farò attività politica all'interno dell'istituzione, compito che verrà affidato invece al vice sindaco».

La giunta rimarrà operativa, anche se il verdetto, dopo l'avvio dell’inchiesta Hazzard, fa ripiombare il paese nel clima drammatico di nove anni fa, quando Ghisu venne messo ai domiciliari. Ghisu parla di una sentenza legata ad una delibera che secondo l'accusa sarebbe stata artefatta. «La registrazione e i verbali parlano chiaro», dice la difesa.

A prendere in mano le redini della giunta comunale sarà il vice sindaco, Alessandro Porcu, 29 anni, laureato in gestione aziendale e consulente negli enti pubblici. «La Severino prevede la sospensione del sindaco e non la decadenza dell'intero consiglio – dice il vice sindaco – per cui continueremo a lavorare. Posso dire che sono dispiaciuto umanamente per quanto accaduto al nostro sindaco». Intanto da tutta l'isola continuano arrivare attestati di solidarietà.

RIPRODUZIONE RISERVATA