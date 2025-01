Ghirra si rivolge alla Procura: «Al Cpr malati senza cure» 

L'esposto in Procura per il Cpr di Macomer era nell'aria. È stato depositato i giorni scorsi nella Procura della Repubblica di Nuoro dalla deputata sarda di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghirra, dopo alcune ispezioni a Macomer. La segnalazione si sofferma, in particolare, sulle condizioni della struttura in cui gli stranieri vengono trattenuti, sul rispetto del capitolato da parte del soggetto gestore e sul rispetto dei diritti dei migranti. «Già durante la prima ispezione, avvenuta con il supporto di un legale volontario dell'associazione Naga Odv, e di un medico attivista della Rete Mai più Lager - No ai Cpr, avevo rilevato condizioni di trattamento del tutto insostenibili per i migranti - denuncia la deputata in un comunicato -. Mi avevano colpito la fatiscenza dei locali e le condizioni di salute di alcuni di loro».

Così Francesca Ghirra racconta: «C'era un uomo con la caviglia rotta, a cui non consentivano di utilizzare le stampelle, impedendo la guarigione, anche un uomo con un braccio ingessato e una mano gonfissima, che non aveva mai potuto parlare con un medico. Un uomo con reazioni allergiche impressionanti sul viso e sul corpo che soffriva di asma e per respirare dormiva in terra nel corridoio, che lamentava il fatto di non aver mai potuto vedere un medico e che non gli dessero farmaci, nonostante la sua documentazione sanitaria accertasse le sue patologie. Un altro con gravi problematiche di salute mentale, che andava avanti e indietro parlando da solo con lo sguardo perso nel vuoto».

