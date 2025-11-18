Ghilleri: «Sanità, sindaci ignorati dalla Regione» 

«Come sindaci del Sulcis Iglesiente, la settimana scorsa abbiamo richiesto un incontro urgente con l’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Armando Bartolazzi. Oggi, a una settimana dalla convocazione nella sede della Asl, ci ritroviamo per l’ennesima volta senza la presenza dell’assessore competente». Duro post del sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri al termine di una riunione in cui si sperava di poter iniziare ad affrontare con l’assessore regionale i problemi della sanità in ginocchio: «Al suo posto, ancora una volta, – scrive – è stato lasciato il compito al direttore generale Andrea Marras, che in questi sei mesi dalla sua nomina ha quantomeno provato a fornire risposte ma che dal 25 novembre lascerà il Sulcis Iglesiente». Ghilleri parla di una grave offesa al territorio: «Offesa a istituzioni, ai sindaci e soprattutto ai cittadini che rappresentiamo. – ha poi aggiunto – Le tante criticità della nostra sanità meriterebbero un maggiore riguardo, questo è un modo di fare politica che certamente non ci rappresenta».

