Ghilleri nel Consorzio industriale 

Sarà Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis e consigliere provinciale con delega al Lavoro, a rappresentare il presidente della Provincia Mauro Usai nell’assemblea generale del Consorzio industriale provinciale del Sulcis Iglesiente. «Il Presidente della Provincia, visti i molteplici impegni istituzionali – si legge nel decreto di nomina firmato da Mauro Usai – intende avvalersi di una figura avente elevati requisiti di di professionalità e onorabilità alla quale affidare la carica di delegato». La scelta è ricaduta su Romeo Ghilleri e rappresenterà il presidente della Provincia nelle prossime riunioni al Consorzio». Nei giorni scorsi si era svolta l’elezione dell’ente: Pietro Morittu è il presidente, nel Cda ci sono i sindaci di Portoscuso e Gonnesa, Ignazio Atzori e Pietro Cocco, il presidente Usai e Andrea Padricelli per la Camera di Commercio. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA