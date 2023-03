Ghilarzacorre, cinquecento i partecipanti  

Va in archivio con un bilancio positivo la prima edizione della “Ghilarzacorre”, manifestazione non competitiva di bici, corsa e camminata, promossa dalla associazione Leva 1983 con la collaborazione della GuilcerRace e il Comune. Sono stati circa 500 i partecipanti che hanno invaso piazza San Palmerio, le campagne e la vallata di Chenale. «Abbiamo pensato che l'idea vincente sarebbe stata quella di rendere la manifestazione inclusiva - spiega Daniele Loi, presidente della associazione che riunisce i 40enni - Erano presenti tutte le fasce d'età e mai avremmo pensato di raggiungere un numero così alto di persone da tutto il territorio, e non solo. Grazie ancora all'Amministrazione comunale che ci ha permesso di realizzare questo evento». Un ruolo importante, per la loro esperienza e capacità di gestire diverse fasi della manifestazione, l’hanno avuto i componenti della GuilceRace. Archiviata questa iniziativa, la Leva 83 è già proiettata all’organizzazione della festa di San Palmerio a luglio. ( s. c. )

