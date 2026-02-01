Ghilarza, un punto è troppo poco per la salvezza 

Ghilarza 1

Castelsardo 1

Ghilarza (3-5-2) : Matzuzi, Ruggeri, Melis, R. Oppo, Doumbia, S. Oppo, Nieddu (19’ st Oldani, 34’ st Deledda), Defrassu (19’ st Gosamo), Ambari, Libonatti (25’ st Mari), Rubattu. In panchina Volpicelli, Corrias, Cinus, Masala, Fenudi. Allenatore Deliperi.

Castelsardo (4-4-2) : Piana, Serra, Manca, Corriale (15’ st Fadda), Abozzi, Ubertazzi, Vera Rubio, Pinna, Asara, Mastino, Dem (34’ st Sanna). In panchina Moroni, Capula, Tugulu, Ravot, Sini, Tribuna, Serna. Allenatore Nativi.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : st 2’ Asara (r), 3’ Nieddu.

Note : ammoniti Doumbia, Ambari, Gosamo, Mastino, Sanna, Fadda.

Ghilarza. Punto importante per entrambe le compagini, che non potevano permettersi di perdere viste le posizioni in classifica. Le squadre di Deliperi e Nativi hanno cercato di superarsi a vicenda, al termine di una gara tosta e giocata su tutti i palloni. Nel primo tempo al 24’ gli ospiti hanno centrato la traversa con un tiro di Vera Rubio, per poi passare in vantaggio a inizio ripresa su rigore trasformato da Asara. Neppure 60 secondi e i locali pareggiano con Nieddu.

