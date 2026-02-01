VaiOnline
Al Frau.
02 febbraio 2026 alle 00:32

Ghilarza, un punto è troppo poco per la salvezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ghilarza 1

Castelsardo 1

Ghilarza (3-5-2) : Matzuzi, Ruggeri, Melis, R. Oppo, Doumbia, S. Oppo, Nieddu (19’ st Oldani, 34’ st Deledda), Defrassu (19’ st Gosamo), Ambari, Libonatti (25’ st Mari), Rubattu. In panchina Volpicelli, Corrias, Cinus, Masala, Fenudi. Allenatore Deliperi.

Castelsardo (4-4-2) : Piana, Serra, Manca, Corriale (15’ st Fadda), Abozzi, Ubertazzi, Vera Rubio, Pinna, Asara, Mastino, Dem (34’ st Sanna). In panchina Moroni, Capula, Tugulu, Ravot, Sini, Tribuna, Serna. Allenatore Nativi.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : st 2’ Asara (r), 3’ Nieddu.

Note : ammoniti Doumbia, Ambari, Gosamo, Mastino, Sanna, Fadda.

Ghilarza. Punto importante per entrambe le compagini, che non potevano permettersi di perdere viste le posizioni in classifica. Le squadre di Deliperi e Nativi hanno cercato di superarsi a vicenda, al termine di una gara tosta e giocata su tutti i palloni. Nel primo tempo al 24’ gli ospiti hanno centrato la traversa con un tiro di Vera Rubio, per poi passare in vantaggio a inizio ripresa su rigore trasformato da Asara. Neppure 60 secondi e i locali pareggiano con Nieddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 