Ghilarza sempre più su, affossata la Villacidrese 

Villacidrese 1

Ghilarza 2

Villacidrese (4-2-3-1) : Cocozza, Aramu, Pittau, Carboni (26’ st Medda), Lamacchia, Bruno, Mikidadi, Cirronis, Suella, Fantasia (30’ st Zedda), Aimi (9’ st Tutu). In panchina Sitzia, Lilliu, Vargiu, Matteo Pinna, Cau, Mattia Pinna. Allenatore Mannu.

Ghilarza (4-3-1-2) : D’Abrosca, Laconi, Chessa, Chergia, Delizos (23’ st Melis), Cossu, A. Corda, S. Pinna, Orro (30’ st Oppo), Vinci, Caddeo. In panchina Matzuzi, Dessolis, Trogu, Mascia, C. Corda, Orrù. Allenatore Demartis.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : pt 34’ Caddeo, st 2’ Mikidadi, 4’ Cossu.

Note : ammoniti Pittau, Mikidadi, Cirronis, Suella, Tutu, D’Abrosca, Corda.

San Gavino. La Villacidrese perde in “casa” 1-2 col Ghilarza. Ospiti in vantaggio al 34’: errore in disimpegno di Cocozza, cross di Pinna e Caddeo in rovesciata lo punisce. Avvio di ripresa ricco di emozioni: al 2’ errore in uscita della difesa ospite, Aimi serve Mikidadi che non sbaglia da due passi. Al 4’ il Ghilarza ristabilisce le distanze: Caddeo, in versione uomo assist, dalla sinistra mette al centro un pallone sul quale si avventa Cossu che sigla l’1-2. Al 20’ Carboni recupera palla al limite e viene steso in area: sul dischetto l’ex Fantasia si lascia ipnotizzare da D’Abrosca. Al 34’ il bolide dai 25 metri di S. Pinna per il Ghilarza scheggia la traversa.

