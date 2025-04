Ghilarza ricorda Gramsci e Lussu   

Seconda giornata a Ghilarza oggi per la Settimana Gramsciana. “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza” è una delle frasi più note di Gramsci. Ma il concetto di intelligenza oggi è riferito soprattutto a quella artificiale, le cui potenzialità sono tutte da esplorare. Di questo parlerà nella prima delle due conversazioni in programma giovedì, Lucio Pascarelli, alle 17.30, alla Torre Aragonese per l’incontro “L’intelligenza artificiale al servizio della civiltà nuragica”. A seguire il ricordo di Emilio Lussu a cinquant’anni dalla morte. Che rapporti aveva uno dei padri del sardismo con il quasi coetaneo Antonio Gramsci? “Gramsci e Lussu nella tempesta del Novecento” sarà il tema della conversazione (alle 19) con lo storico Luciano Marrocu.

