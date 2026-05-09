Ghilarza, la maggioranza getta la spugna 

Da oggi si apre ufficialmente la campagna elettorale per il rinnovo di 37 Consigli comunali e la scelta di altrettanti sindaci (a Bidonì, come previsto, nessuna lista e conseguente commissariamento). Ma dagli uffici elettorali dei Comuni qualche sorpresa è arrivata.

Curcuris

A Curcuris, ad esempio, le liste sono diventate addirittura tre: oltre a quelle presentate da Raffaele Salvatore Pilloni e Massimo Fanari ieri mattina ne è stata depositata un’altra (pare che nessuno dei candidati sia residente nel paese) che domani sarà al vaglio della Commissione elettorale circondariale, chiamata a verificare la regolarità della documentazione.

Ghilarza

A Ghilarza Sebastiano Caddeo ha sciolto la riserva non presentando in Comune la sua candidatura e la lista (Eugenia Usai, attuale capogruppo dell’opposizione, dovrà quindi sfidare il quorum). «Pur non avendo mai sciolto ufficialmente le riserve sulla mia candidatura – scrive Caddeo in una nota – comunico, con profondo rammarico, che il mio tentativo di formare una lista non è andato a buon fine. Purtroppo, qualcuno invece di favorire il buon andamento di un percorso che potesse portare alla composizione di un raggruppamento democratico da presentare agli elettori, ha ostacolato attraverso atti, esternazioni pubbliche, che hanno creato confusione e imbarazzi, depotenziando gradualmente quanto si costruiva. Un’azione di logoramento continua e mirata, che mi costringe a prendere atto che non ci sono più le condizioni per poter andare avanti».

In realtà spiega lo stesso Caddeo, la lista era praticamente pronta, «fatta di persone serie e disponibili. Avevo un obiettivo importante: imprimere una svolta rispetto a un metodo amministrativo accentrato, che ho sempre cercato di contrastare, senza però riuscirci. Per senso di responsabilità, un anno fa, avevo deciso di dimettermi. Quel gesto poteva decretare la fine anticipata del mandato amministrativo. Non I’ho fatto per non perdere importanti finanziamenti, impedire l’arrivo di un commissario e soprattutto per l’impegno che avevo preso con gli elettori. Ho pensato e creduto a un progetto nuovo ma oggi devo arrendermi all’evidenza che certe logiche hanno prevalso sul bene comune».

Allai

Ad Allai invece alla fine ha deciso di non puntare alla riconferma Antonio Pili; l’unica lista presentata è guidata da Angelo Pischedda, già sindaco per due consiliature.

Le curiosità

Altre novità arrivano da Asuni dove Oreste Ricci conferma la candidatura del suo gruppo ma non correrà contro il quorum visto che Alessandro Tetti ha presentato il suo gruppo con all’interno anche l’attuale sindaco. Previsioni confermate invece a Suni e Santa Giusta dove si sfideranno per la carica di sindaco i protagonisti della campagna elettorale di cinque anni fa.

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