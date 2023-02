Ghilarza formato derby 

Ghilarza 3

Tharros 1

Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Laconi, Chessa ( 18’st Dessolis), Chergia, Aru, Atzei (35’ st Melis), Rancez, Cossu (28’ st Corda), Vinci (45’ st Mele), Orro (35’ st Zappino), Caddeo. In panchina Mereu, Trogu, Fantasia, Orrù. Allenatore Cirinà.

Tharros (4-4-2) : Stevanato, Pinna (42’ st Murru), Grinbaun, Sardo (19’ st Piras), Lasi, Mattea, Usai (19’ st Boi), Fadda, Calaresu, Atzori (1’ st Tetteh), Sanna. In panchina Liliu, Spiga, Enna, Sergi. Allenatore Nulchis.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : 24’ pt Chergia, 4’ st Vinci, 9’ st (r) Usai, 31’ st Caddeo.

Ghilarza. Pubblico delle grandi occasioni e match divertente nel derby oristanese fra Ghilarza e Tharros, vinto dai locali per 3-1. Tre punti importanti per la compagine di Cirinà che continua il suo campionato nella zona play off. La formazione di Nulchis, dove ha esordito l’ultimo acquisto Simone Pinna, deve invece guardarsi alle spalle per non rimanere invischiato nella zona play out.

La cronaca

Al 19' del primo tempo la prima vera occasione da gol con il Ghilarza che potrebbe passare in vantaggio se Caddeo non si facesse ipnotizzare da Stevanato che para un calcio di rigore concesso per un atterramento in area di Orro da parte dello stesso numero uno ospite. È questo l’ennesimo penalty parato dal giovane portiere biancorosso. Al 22' i padroni di casa hanno subito l'opportunità di rifarsi ma Orro centra in pieno la traversa. Il gol è però nell’aria e lo sigla al 24' capitan Chergia con un colpo di testa su angolo del solito Orro.

La ripresa

Inizia con due reti nel giro di pochi minuti. Raddoppio dei locali con Vinci al 5’ bravo a conquistare palla e a battere Stevanato. La Tharros non ci sta e quattro minuti dopo accorcia le distanze su calcio di rigore con Usai che al 9’ del secondo tempo spiazza Matzuzi e sigla il 2-1. Nel momento di maggior pressione della Tharros che sbaglia anche alcune occasioni importanti entrambe con Sanna, il Ghilarza al 31' grazie sigla il 3-1 col capocannoniere del torneo Caddeo che raggiunge i 18 gol.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata