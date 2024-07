Ghilarza, Dino e Gina da 17 anni aspettano il risveglio di Marco  

Un padre e una madre trascorrono i loro giorni dal figlio Marco che da quasi 17 anni, dopo un brutto incidente, non dà segni di vita. Il ragazzo è diventato grande con la forza artificiale di tubicini e sondini; aveva 23 anni, oggi ne conta 40: una vita segnata.

L’incidente

Dino Murgia, pensionato ottantenne di Ghilarza, è il dolore profondo come le rughe che scavano il viso; gli occhi lacrimosi guardano oltre la basilica a due chilometri da Oristano, eretta a gloria della Madonna del Rimedio “rimediu pro donzi male” e raccontano una sofferenza senza futuro. Ricorda quel terribile 17 febbraio 2008: sono le tre, non riesce a prendere sonno, guarda la televisione quando il figlio Marco prende la Punto per fare un salto a Sant’Agostino, la borgata campestre a otto chilometri da Abbasanta, dove l’attendono i soliti amici. «Vai piano, mi raccomando». «Tranquillo papà». Un’ora più tardi un amico bussa alla porta: «Marco ha avuto un incidente, l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Nuoro». Da quell’incidente non si è più ripreso. E da 17 anni il padre Dino e la madre Gina tutti i santi giorni, feste comprese, alle 7 lasciano Ghilarza e ininterrottamente fino alle 20 stanno con Marco nella stanzetta appositamente attrezzata al Maria Bambina, centro di recupero di eccellenza nazionale. Le possibilità di guarire sono ridotte al miracolo.

L’attesa

Nonostante sia accudito con amore e professionalità dalla struttura del presidente monsignor Gianfranco Murru e direttore Thomas Dore, ai genitori non basta. Marco c’è e loro ci saranno sperando di cogliere un segno, un battito di ciglia, un sorriso. «Io lo considero una normalità, un atteggiamento naturale da parte di tutti i genitori». Diciassette anni, più di seimila giorni. «Aspetti sempre, anche quando la speranza traballa, noi viviamo con lui e per lui. Dopo il ricovero a Nuoro, il ragazzo è stato trasferito a Sassari. Nel 2008 siamo stati otto mesi qui al Maria Bambina e poi per 5 anni in una struttura a Guspini. Da dieci anni di nuovo al Maria Bambina ormai casa nostra per 12 ore al giorno. Arriviamo da Ghilarza all’alba e usciamo che è sera. Marco è seguito molto bene dal personale medico e paramedico della struttura, per tutti è uno di famiglia. Posso solo ringraziarli, tutti fanno un gran lavoro anche morale. Noi facciamo i genitori; parliamo con nostro figlio, gli raccontiamo quel che succede in Sardegna e nel nostro paese, gli ricordiamo gli amici. Tutti i giorni prepariamo il cibo, una volta la settimana gli faccio la barba e i capelli. Marco non parla ma quando citiamo qualche persona che ha conosciuto sembra che muova gli occhi, capisca e per noi è già tanto. Prima di lasciarlo, lo salutiamo e a quel punto chiude gli occhi quasi e comprendere che è ora di dormire». Piccoli segnali aspettando il miracolo.

«Vorrei ma realisticamente non ci siamo. Dopo tanti anni di stallo la speranza è solo una parola. La fede aiuta? Non lo so, vorrei credere ma non posso. Mi chiedo come sia possibile credere quando vedo l’unico figlio in queste condizioni e penso a mio padre morto per un incidente quando avevo 13 anni, mamma se n’è andata a 48 anni lasciando tre figli. Allora mi domando: ma Dio ce l’ha con me? Dal futuro non mi attendo niente, l’unica cosa che mi spaventa è morire prima di Marco. Mi chiedo cosa ne sarà di lui». Se gli eroi esistono Dino e Gina lo sono.

