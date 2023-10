Ghilarza di misura  Villacidrese in crisi 

Ghilarza 1

Villacidrese 0

Ghilarza (4-3-2-1) : Mascia, Laconi (40’ st Chergia), Chessa, Dessolis, Delizios, Atzei (28’ st Orro), A. Corda, Pinna (41’ st N. Orrù), Cossu (32’ st S. Oppo), Vinci, Caddeo (36’ st Glino). In panchina Matzuzi, Melis, R. Oppo, C. Corda. Allenatore Demartis.

Villacidrese (4-2-3-1) : Cocozza, Medda, Lussu, Carboni, M. Pinna, Aramu, Muscas, Cirronis, Suella, D. Pinna (16’ st Lilliu), Fantasia (1’ st Vargiu). In panchina Sitzia, Canu, Aru, Cinus, M. Pinna. Pittau, Zedda. Allenatore Mannu.

Rete : 11’ st Atzei.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Note : a mmoniti Delizios, Cirronis, D. Pinna, Aramu.

Ghilarza. Sofferta ma importante vittoria del Ghilarza, che continua la sua striscia positiva e si stacca in vetta tenendo a distanza di un punto l’Ilva, che però ha già effettuato il turno di riposo, e il Taloro, che lo osservava ieri. La formazione di Demartis ha dovuto però faticare più del previsto per avere ragione di una buona Villacidrese, ben messa in campo dal tecnico (ed ex) Mannu, che nella prima frazione di gioco ha giocato in maniera più intensa dei giallorossi.

Le azioni più pericolose sono state costruite proprio dalla compagine del Medio Campidano al 26’ e al 37’ con Mascia bravo a evitare la capitolazione della sua porta. Nella ripresa sono venuti fuori i locali, che si sono resi prima pericolosi al 9’ con Vinci e poi sono passati in vantaggio con capitan Atzei che ha bucato la porta ospite su traversone di Corda. Nel finale Cocozza ha evitato il raddoppio su una grande giocata di Orro.

