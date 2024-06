Ghetto, Conservatorio, Exmà e Santo Sepolcro: concerti gratuiti per la “Festa della musica” 

Oggi è la festa della musica e in città sono in programma alcune iniziative per celebrarla. Al Conservatorio è prevista una giornata di musica no stop: quasi 24 ore di concerti cameristici degli allievi. Al Ghetto il programma, invece, durerà due giorni, sino a domani. Entrambi gli eventi sono gratuiti. Iniziative anche tra la Chiesa del Santo Sepolcro e l'Exma.

Le classi di musica da camera si alterneranno per tutto il giorno, dalle 10 in poi, nelle sale Oppo e Palestrina con un vasto repertorio. Coinvolti anche i docenti Matteo Amat, Fabio Centanni, Andrea Gasperin, Alessandra Giura Longo, Claudia Lapolla, Corrado Lepore, Riccardo Leone, Luigi Muscio, Andrea Pettinau.

In via Santa Croce dalle 17.30 il duo Double Face e Tobjah (C+C= Maxigross) danno vita a due momenti laboratoriali (“La canzone perfetta non esiste” e “Improvvisamente) all'interno dei quali sarà possibile toccare con mano, il processo creativo e la materia prima di Francesco Ciminiello, Francesca Romana Motzo e Tobia Poltroneri. Alle 20.30 prende il via la performance musicale di Tobjah (C+C= Maxigross). Segue, alle 21.30 il concerto di Double Face “Primo studio”. Domani dalle 10.30 incontro sonoro-musicale dedicato alle famiglie” 0-12 mesi di contattosonoro”, che connette l'espressività sonoro-musicale dei partecipanti con la mostra fotografica di Elisabeth Euvrard “A Pied”.

Domani e domenica l’esibizione degli allievi della Scuola civica di musica. Domani alle 20 al Santo Sepolcro si esibiranno i cori, alle 20 di domenica le band pop, rock e jazz.

