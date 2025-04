Gherazzu e I Quartieri puntano al bis dell’Over 50 

Da detentori del titolo Over 50 I Quartieri/De Amicis stanno rispettando il pronostico di favoriti anche in questa stagione. La squadra allenata dal Gianfranco Pau guida il torneo Msp con trentadue punti e due di vantaggio sulle immediate inseguitrici, Pgs Audax Frutti d’Oro e Okky Villanova. Con la miglior difesa (5 reti subite) e il miglior attacco (32 gol fatti) è ancora la squadra da battere. Numeri ai quali ha contribuito significativamente il bomber Chicco Gherazzu, capocannoniere con sedici reti, l’esatta metà del bottino totale messo a segno dalla sua squadra. «Ho sempre segnato tanto anche perché ho sempre giocato nelle squadre migliori. Dal 2010 vinco sempre la classifica marcatori e anche quest’anno ci riproverò», ammette l’ex attaccante della Maccioni Marmi, da due anni in forza a I Quartieri.

Cannoniere doc

«Quello che conta è giocare», spiega l’attaccante, «l’emozione di scendere in campo è sempre forte. Il calcio mi ha dato tanto sin da ragazzino togliendomi da brutte strade. Vivevo in un quartiere difficile a Quartu. Ero ribelle, il calcio mi è servito anche per imparare le regole della vita». Gherazzu già a 14 anni, nell’85, ha esordito in Eccellenza nel Quartu 2000 (terzino destro) per poi cominciare a fare gol a grappoli dalla Promozione all’Interregionale con Gialeto, Arbus, Sinnai, San Sperate e Carbonia, tra le tante. A 35 anni ha sperimentato la carriera da allenatore nei Rangers di Quartu e a Dolianova ma senza abbandonare il calcio giocato, che da oltre 15 anni continua a praticare da Amatore.

Il 55enne quartese, ex assessore comunale, ha le idee chiare. «A livello tecnico il torneo è competitivo, ma siamo una grande squadra e dobbiamo pensare al titolo e alla Coppa Italia. La vittoria più grande è stare insieme, condividere uno spogliatoio, vivere il calcio con i tanti amici anche delle squadre avversarie e con persone che ancora si divertono in campo a sessant’anni. Spero di continuare a giocare ancora a lungo».

