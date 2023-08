Gherardo Colombo al Cabudanne de sos poetas 

«Si fa presto a dire “fondata sul lavoro” o che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. In realtà la nostra Costituzione ha subito in questi anni una trasformazione strisciante. I principi che l’avevano plasmata sono mutati e il significato di alcune parole chiave, come “solidarietà” sembra sbiadire». Così spiega Gherardo Colombo, ex magistrato e giurista ospite stasera a Seneghe della XIX edizione del Cabudanne de sos poetas alle 22 alla Domo de sa Poesia.

Un’occasione importante per rileggere con occhi nuovi il documento fondativo del nostro vivere civile attraverso il suo volume “Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società” edito da Garzanti. Dialogano con Colombo, Rosaria Manconi e Enrica Illotto (Perda Sonadora), modera il giornalista Vito Biolchini.

Apre la serata alle 18 Federico Raponi con il suo libro “Quando il fumo si dirada” (Arti Grafiche Tofani). Dialoga con l’autore Manolo Luppicchini. Alle 21 l’incontro “Letture in cambiamento” con Giuseppina Pintus. Un inno all’adolescenza, alla sua energia e alla sua bellezza come visione politica per cambiare il mondo, la raccolta di poesie più importante di Elsa Morante uscita nel 1968 “Il mondo salvato dai ragazzini”.

