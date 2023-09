Gheppio positivo  alla Febbre del Nilo 

Un gheppio trovato positivo al virus West Nile. La conferma in prima istanza arriva dall'Asl Ogliastra, il volatile è stato rinvenuto al lido di Cea nel litorale di Bari Sardo. È il primo caso di cui si ha notizia quest'estate in Ogliastra. Chiamata anche Febbre del Nilo, si tratta di una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare. Si mantiene nell'ambiente attraverso il continuo passaggio fra le zanzare e gli uccelli selvatici.

Il Comune di Bari Sardo con un avviso sul sito istituzionale invita i cittadini a prendere visione delle misure minime da adottare. Il sindaco Ivan Mameli: «Occorre evitare ogni forma di allarmismo e seguire pedissequamente le misure di prevenzione emesse dall'Asl per escludere ogni potenziale rischio».

Secondo le informazioni delll'Iss quando il virus viene trasmesso all'uomo nell'80% dei casi la persona infetta risulta asintomatica, circa il 20% presenta sintomi leggeri, meno dell'1% ha sintomi più gravi con forti mal di testa, febbre alta, nausea. Non esiste un vaccino per la febbre West Nile, attualmente sono allo studio, per il momento la prevenzione consiste soprattutto nel ridurre l’esposizione alle punture di zanzare.

L'invito alla popolazione è di proteggersi dalle punture usando repellenti, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto, dotarsi di zanzariere alle finestre. Evitare che le zanzare si riproducano facilmente creando gli habitat per loro ideali: per esempio svuotando di frequente i vasi di fiori o altri contenitori con acqua stagnante, cambiando spesso l’acqua nelle ciotole per gli animale, effettuare periodiche disinfestazioni.