Ghemon, dal rap ai teatri isolani «La Sardegna è un ricordo tenero» 

Parte da Nuoro la tripletta di date sarde di Ghemon con “Una cosetta così”. Il cantautore avellinese, classe ’82, al secolo Giovanni Luca Picariello, sarà, infatti, sul palco del Ten di Nuoro il 14 dicembre, per proseguire, il 15 al Teatro Comunale Akinu Congia di Sanluri e chiudere, il 16 al Teatro civico Gavino Ballero di Alghero.

Accompagnato da Giuseppe Seccia (tastiere) e Filippo Cattaneo Ponzoni (chitarra), Ghemon darà vita a uno spettacolo di un’ora e mezza, tra monologhi, musica e stand-up comedy: una narrazione personale, vivace ed autoironica, tra vita privata e carriera pubblica, passioni quotidiane e piccole o grandi delusioni. «Della Sardegna ho un ricordo molto tenero, che mi porto dietro sin da bambino», ci ha raccontato Ghemon. «Ricordo il viaggio in nave, il primo da solo con mio papà, e la scoperta di posti che non avrei mai potuto immaginare, abituato com’ero a vivere in collina. Poi sono tornato molte volte per la musica e qualche anno fa al bellissimo festival “L’Isola delle storie” di Gavoi, dove ho presentato il mio libro e ho scoperto ancora un’altra Sardegna, più interna, con un bellissimo rapporto uno a uno tra le persone».

Com’è nata l’idea di “Una cosetta così”?

«Per desiderio. Da tempo sentivo il desiderio di uno spazio artistico, in cui poter fare qualcosa di diverso e tirare fuori delle cose di me, che con la musica non riesco a far emergere. C’è un mio lato di pensiero più vicino alla comicità, di cui sono un grande appassionato, che non riuscivo a tirare fuori, ma mi piaceva pensare di esprimere. Il progetto andava avanti già da tempo, ma, fra i tanti impegni, non riuscivo a portarlo a compimento. Quando, però, i tempi sono stati maturi, un anno fa, mi sono preso il rischio di fare questa cosa: un contenitore molto libero, una sorpresa per me e per il pubblico».

Uno spettacolo, che intreccia musica e parole. In che modo ha immaginato questo scambio?

«Parto da una base molto personale, da cose della mia vita che nelle canzoni non vengono raccontate, ma che fanno parte della mia quotidianità e che possono permettere a chi è seduto davanti a me di pensare: “Questa cosa è successa anche a me”. E, poi, c’è l’autoironia: nel momento in cui scherzi sulle tue disavventure, si crea subito empatia e la risata è un’arma molto potente. Nello spettacolo ci sono anche momenti più seri di riflessione, ma per la maggior parte dello spettacolo si ride. E, poi, ci sono le canzoni inedite, scritte apposta per lo spettacolo, una cosa in controtendenza con i tempi che viviamo, in cui di solito prima si ascoltano le canzoni e poi si va allo spettacolo».

Uscirà un disco?

«Sì, l’idea è quella. Vorrei proseguire il tour fino al suo naturale esaurimento e, poi, fare uscire lo spettacolo in video e l’album delle canzoni inedite che contiene. Questa per me è una forma nuova e anche molto divertente».

Lo sguardo è al teatro-canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

«Ed è una cosa di cui mi sono accorto dopo. Tutti i pezzi di monologo, mano a mano che nascevano, sono stati provati in delle serate di stand-up comedy: uscivo di casa e mi mettevo in fila per salire sul palco e vedere se le cose funzionavano. Una mia cara amica, molto legata all’opera di Gaber, vedendo quello che stavo facendo, mi ha chiesto se conoscevo il teatro-canzone e, no, ne sapevo poco, così ho approfondito e mi sono reso conto che ero andato in quella direzione, anche senza volerlo. È stato bello vedere che non ero solo e che qualcuno prima di me aveva avuto lo stesso tipo di coraggio».

Nella sua carriera si è sempre messo in gioco: dove sente di essere approdato attraverso il processo creativo di “Una cosetta così”?

«In un posto dal quale è molto faticoso andarmene, perché arriva dopo vent’anni di lavoro, i primi dieci dedicati al rap, gli altri anche alla parte più cantata, alla melodia. Dopo due cicli così grandi, sono arrivato da un’altra parte, che c’entra un po’ di più con le diverse cose che credo di essere».

