Ghali si prende il trionfo a Red Valley Adesso tocca a Lazza illuminare Olbia 

Ghali domina la scena. Uno degli artisti più attesi della seconda giornata della decima edizione del Red Valley, che riempie la Olbia Arena ben più della prima, non delude le aspettative. «Mamma quanto sono felice di essere in Sardegna stasera», esordisce una volta guadagnato il palco del festival targato Magma Events.

L’esibizione

Preceduto da Botteghi, Sally Cruz, Astro, Paky, Morad e Shiva, il rapper di origini tunisine, quello di “Paprika” e “Good Times”, prima coinvolge Digital Astro per “Celine”, poi si esibisce in alcuni dei suoi cavalli di battaglia, dunque in un fuoriprogramma di 5’ di silenzio assoluto per un problema tecnico e un cambio d’abito. Per ripartire con “Barcellona”, “Bayna” e “Cara Italia”. «Dicono che gli artisti non devono fare politica», e via con “Casa mia”. Mentre sullo schermo alle spalle di Ghali compare la scritta “Ma quale Gaza tua?”, a rilanciare l’appello sulla drammatica situazione umanitaria nella striscia di Gaza, per il quale si spende dall’inizio del conflitto con Israele.

C’è Sfera Ebbasta

Dopo un'ora di Ghali tocca a un altro “big” come Sfera Ebbasta e ad Alan Walker, il disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese del tormentone “Faded”. L’Olbia Arena è in delirio. Già Morad, prima dei tre headliner, aveva fatto il suo. Sul podio degli artisti europei più ascoltati del 2024, il giovane rapper, considerato l’artefice del rilancio della scena urban spagnola, approda per la prima volta al Red Valley, con numerosi sold-out alle spalle in tutta Europa, e fa scatenare il pubblico a ritmo di drill, trap e hip hop latino, con “Motorola”, “Normal” e “Yo no voy”, mentre dietro le quinte si scalda Shiva.Dopo il successo del joint album “Santana Money Gang” con Sfera, a Olbia il rapper milanese sfodera uno show esplosivo, impreziosito dalla hit “Neon” (disco d’oro) con Sfera Ebbasta, che di lì a poco s’impadronirà dell’arena, con (tra le altre) “Everyday” e “Gotham”. «Non pensavo di cantare davanti a tanta gente», ammette prima di riprendere chiamando in causa Paky per “Tuta black” e preparare il testimone per Ghali, con Sfera Ebbasta e Alan Walker a chiudere.

Oggi sul palco

Il Red Valley proseguirà oggi con la terza e penultima serata. E c’è chi si aspetta che il dissing tra Fedez, che si è esibito mercoledì non lesinando strofe all’indirizzo dell’avversario, proceda con la replica dallo stesso palco di Tony Effe, in scena a partire dalle 23. A Ferragosto alla Olbia Arena si esibiranno anche Anna e Lazza, e, dopo le 2 del mattino, il dj Steve Aoki, produttore discografico statunitense di origini giapponesi, fondatore della Dim Mak Records, presente da 15 anni nella Top100Djs.

Spazio in apertura a Damianito, Melons, Faneto, Ludwig e Rrari Dal Tacco, Artie 5ive alle 20.55 e Tony Boy un’ora dopo. A seguire Tony Effe, la “Vera Baddie” Anna e, a mezzanotte e 55 minuti, Lazza, che torna al Red Valley a distanza di due estati dalla prima volta post secondo posto a Sanremo con “Cenere”, e che a notte fonda passerà la staffetta a Steve Aoki per il gran finale.

