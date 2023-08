Ghali, dopo lo show l’eco delle polemiche 

Nessun grande evento è scevro da polemiche. Non fa eccezione il concerto con cui venerdì notte, a Iglesias, Ghali ha sì incantato gli oltre 7 mila spettatori accorsi allo stadio sportivo Monteponi ma cominciando pochi minuti oltre la mezzanotte: un orario che ha scatenato un’accesa diatriba in città.

Il ritardo con cui è iniziata l’esibizione del rapper hanno messo in apprensione la numerosa fetta di pubblico rappresentata perlopiù da minorenni che da lì a poco sarebbero dovuti rincasare con le navette e l’ultimo treno a disposizione per l’occasione. Una piccola stonatura, di sicuro lontana dalle responsabilità di un’organizzazione che si è palesata impeccabile: cancelli aperti alle 19, nessun tafferuglio, pubblico diligentemente accompagnato all’ingresso del campo senza alcun patema, controlli minuziosi ma veloci, sistema di sicurezza efficiente, servizio di assistenza prezioso, intervenuto in poche circostanze e senza intoppi per assistere tre giovani sofferenti per il gran caldo.

Lamentele social

Lo spettacolo clou dell’estate iglesiente non ha tradito le attese: Ghali è un artista la cui presenza scenica unita a dei brani dalla pregevole fattura di testi e di melodie, rispetta i canoni richiesti ai grandi showman. «Ma non si può iniziare uno spettacolo in quell’orario e facendo attendere per ore il pubblico», è il sunto dei centinaia di commenti che già dalla nottata di venerdì appaiono sulle pagine dei social. E ancora, in riferimento agli artisti che hanno aperto il concerto del rapper di Milano: «Troppe parolacce, è diseducativo». C’è poi chi si lamenta anche per il volume della musica, come se un concerto di uno degli artisti più amati dai giovani e svoltosi in una serata d’agosto, dovesse procedere a casse spente.

La spettatrice

Alessandra Cardenio è una 21enne di Carbonia che assistito allo spettacolo: «Ammetto che l’attesa è stata eccessiva, il pubblico cominciava a spazientirsi e durante le esibizioni dei cantanti che hanno aperto il concerto non sempre è rimasto entusiasta. Però quando sul palco è arrivato Ghali tutto è stato dimenticato e perdonato: uno show stupendo, all’altezza della sua fama, sono rimasta affascinata e soddisfatta».

«Ragazzi entusiasti»

«Non intendo commentare le polemiche», glissa il sindaco Mauro Usai: «La variazione d’orario è stata fatta anche a beneficio dei commercianti, perché tantissime persone si sono recate al concerto intorno alle 23 dopo aver trascorso la serata negli esercizi del centro storico» .

«Vero, l’attesa si è dilatata», commenta Giorgia Cherchi, assessora al Patrimonio. «E forse lo spettacolo non era adatto a tutte le fasce d’età, forse son volate troppe “parolacce” (come del resto nelle canzoni che si ascoltano quotidianamente) ma i ragazzi felici ed entusiasti hanno ripagato di gran lunga le troppe lamentele a tratti stucchevoli. Ai miei figli insegno che occorre pazienza e rispetto per il lavoro che si cela dietro ogni cosa».

