Ghali, biglietti esauriti in 8 minuti 

“Esaurito” è il messaggio che ieri mattina, in appena 8 minuti, è comparso al fianco del bottone “prenota un posto” sul sito Eventbrite. Alle 12 si è aperto il “click day” per prenotare un biglietto nominale alla volta del concertone di Ghali, fissato il 28 dicembre nello stadio di Santa Lucia ad Assemini (che potrebbe contenere un massimo di 9 mila persone) e che costerà intorno ai 280mila euro. In 2.500 ce l’hanno fatta. E gli altri? Ritenteranno, ma non è detto che saranno tra i 2.500 ulteriori fortunati che il 15 dicembre prenoteranno gli ultimi posti a disposizione.

L’annuncio

Il grande evento di pre-Capodanno è stato annunciato dal sindaco Mario Puddu venerdì sera dopo il Consiglio comunale. Neanche i suoi fedelissimi ne erano a conoscenza, come dichiarato da Francesco Murtas, assessore allo Sviluppo economico e alle attività produttive: «C’era il massimo riserbo».

Tutto esaurito

Ieri c’è chi avrebbe voluto aggiudicarsi i biglietti per tutta la famiglia e che, invece, dovrà andare al concerto solo. E se qualcuno rinunciasse al proprio “biglietto di ingresso generale”? Che fine farebbero quei posti assegnati e non utilizzati? «I biglietti sono nominativi - ha spiegato il sindaco anche durante il Consiglio comunale di ieri - e non possono essere ceduti ad altre persone». Al concerto verranno garantiti 75 posti per i disabili in un piano sopraelevato.

Puddu ha approfittato della seduta per pacare gli animi: «Le attività produttive verranno coinvolte, l’area è meno critica rispetto a quella dello scorso anno e chi non potrà accedere nel campo avrà modo di ascoltare da fuori».

Il sindaco non ha escluso che per la seconda trance di biglietti «si cercherà di identificare un criterio che avvantaggi maggiormente gli asseminesi e chi usufruisce di B&b e ristoranti, escluso quello che gestisco io con un socio».

Le reazioni

«Le prenotazioni - ha commentato dall’opposizione Diego Corrias - sarebbero potute essere legate alla valorizzazione delle attività produttive. La spesa non è legata alle ricadute per la città ma a quelle per il consenso del sindaco drogato di “like”. E la sua maggioranza? Si adegua. Altra occasione buttata».

«Credo che il nome sia altamente gradito - ha aggiunto Niside Muscas - come dimostrato dal fatto che alle 12.08 anche mia figlia non abbia trovato biglietto perché esauriti. Questo dimostra che la capienza dello stadio Santa Lucia è inadeguata per un evento di questa portata. Ciò potrebbe portare problemi alla sicurezza dentro lo stadio, ma anche al di fuori».

Le precisazioni

«Anche io - ha reso noto Murtas - ho appreso dal post del sindaco la data del “click day”. Ciò detto, il mio assessorato si sta muovendo affinché da questo spettacolo ci siano delle ricadute economiche importanti. Ho convocato per venerdì la commissione Attività produttive, mentre mercoledì prossimo si terrà un incontro con le attività di ristorazione, B&b e altro. I punti “food” all’interno dello stadio saranno 8: pubblicheremo la manifestazione di interesse nei prossimi giorni».

RIPRODUZIONE RISERVATA