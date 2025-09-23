Ghali a San Teodoro Sabato 4 ottobre show gratis in piazza 

Dopo aver conquistato a colpi di sold out i palasport italiani e fatto cantare l’estate dei festival sotto le stelle, Ghali arriva a San Teodoro il 4 ottobre in piazza Gallura.

«Che il viaggio abbia inizio», ha detto prima di salire sul palco del concerto Gran teatro, due giorni fa a Fiera Milano Live, imponente spettacolo a chiusura del tour del 2025. Ufficialmente l'ultima tappa dell’anno dei suoi live, il viaggio del rapper milanese continua in Sardegna nella località turistica gallurese. Qui l'eclettico artista da cinquanta dischi di platino e sedici dischi d'oro si esibisce in uno showcase gratuito. Capace di stupire a ogni concerto, c'è attesa per le sue performance, e non solo musicali: ospite all'ultimo Red Valley Festival ad agosto a Olbia, Ghali era salito sul palco avvolto nella bandiera della Palestina, denunciando il genocidio in corso con il brano Casa mia mentre sul led wall scorreva la scritta “Ma quale Gaza tua?”. Ancora top secret la line up preparata per animare San Teodoro, è probabile che lo showcase di Ghali sia l'occasione per lanciare il nuovo album, in uscita nel 2026. (t. c.)

