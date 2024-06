Gf delle Miniere, mascia per distacco 

Neanche la pioggia caduta di primo mattino ha rovinato la prima tappa del 25° Giro delle Miniere per cicloamatori. La “Gran Fondo delle Miniere-Trofeo Parco Geominerario-Memorial Roberto Saurra, assegnava i titoli italiani Master di Medio Fondo ed è stata vinta in solitaria da Matteo Mascia, della SC Monteponi, per la gioia di papà Gigi, che organizza. In 166 si sono presentati al via del tracciato più lungo di tutto il Giro: 119 km con un discreto dislivello. Negli ultimi 10 km Mascia ha staccato anche l’ultimo rivale, Andrea Di Renzo, andandosi a prendere la vittoria. Eros Piras ha completato il podio. Tra le donne, trionfo di Erika Jesenko. Oggi la 2ª tappa, la Coppa Città di Pabillonis di 77 km, pianeggiante.

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Matteo Mascia (Monteponi) km 119 in 3.20’19”, 2. Andrea Di Renzo (Hair Gallery) a 34”, 3. Eros Piras (Donori Bt) a 44”, 4. Andrea Pisanu (Cc Antonio Manca) a 52”, 5. Paolo Morbiato (Acido Lattico) a1’16”, 6. Michel Heydens (Bel, Cavigal Nice Sc) a 1’19”, 7. Matteo Bertani (De Rosa Santini) a 2’06”, 8. Igor Zanetti (Domestic Nmd) st, 9. Orlando Pitzanti (Sestu Bike) st, 10. Carlo Socciarelli (Sanetti- Stefan) a 2’08”. Femminile : 1. Erika Jesenko (Molini Dolo) km 119 in 3.27’20”, 2. Payne Antigone (Bel, Cavugal Nice) a 55”, 3. Michela Gorini (Fausto Coppi Corse) a 3’21”; 8. Ariana Perdisci (Sestu Bike) a 23’58”.

RIPRODUZIONE RISERVATA