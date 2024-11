«Gettoni per le commissioni? La scelta della Asl è legittima» 

I gettoni per i segretari delle commissioni di invalidità? La questione non è chiusa. Alla diffida inviata dagli amministrativi risponde la Asl del Medio Campidano. «Nei primi mesi del 2023 il Collegio sindacale della Asl del Medio Campidano segnalava alla Direzione aziendale la presunta illegittimità della corresponsione dei gettoni al presidente e ai componenti delle commissioni mediche. La Direzione aziendale comunicava al Collegio che in attesa di chiarimenti ufficiali aveva comunque provveduto a bloccare l’erogazione di tale forma di remunerazione», si legge in una nota dell’azienda sanitaria che si è rivolta a un legale «ai fini della formulazione di un parere pro veritate al riguardo. Il relativo parere escludeva, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione, la legittimità della corresponsione di tale forma di remunerazione per le prestazioni rese in seno alle Commissioni invalidi, rientrando tale tipologia di attività in quelle esigibili dal datore di lavoro senza diritto a compenso ulteriore se non nelle forme previste dai contratti collettivi di riferimento».

L’azienda assicura, dunque, che la sua decisione «non è stata dettata da indifferenza quanto semmai da un’autorevole interpretazione della normativa in materia. Di tale scelta, e dei motivi che la giustificano, la Direzione aziendale ha dato comunicazione in diverse riunioni, sia con gli amministratori locali che con le organizzazioni sindacali provvedendo altresì a trasmettere, per la massima trasparenza, il relativo parere». ( s. r. )

